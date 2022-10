Dybala salió lesionado en Roma y está en riesgo su presencia en el Mundial de Qatar

A 44 días del debut de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar, Paulo Dybala salió lesionado en Roma y el entrenador, José Mourinho, adelantó que sería «grave».

El cordobés metió el 2 a 1 definitivo contra Lecce de penal en el arranque del segundo tiempo pero en esa misma jugada sintió un dolor en el músculo femoral izquierdo y fue sustituido.

Las alarmas se encendieron luego, con las declaraciones del técnico de Roma, José Mourinho. «La lesión parece muy grave. Diría que mala, pero sinceramente después de hablar con Paulo… No soy médico, pero me parece muy mala, no creo que pueda volver a jugar antes de 2023”, expresó el DT.

Dybala será sometido a estudios mañana. Si se confirma lo que adelantó Mourinho, el delantero se podría perder el Mundial de Qatar.

La Joya cosechó muy buenas actuaciones desde su llegada a Roma para esta temporada y se esperaba que Lionel Scaloni lo tenga en cuenta para la cita en Qatar.