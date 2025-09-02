El argentino que abandona Inter Miami tras fulminar a Mascherano: «No sabes de qué vas a jugar»

Luego de la derrota en la final de la Leagues Cup, Inter Miami hizo oficial la salida de uno de los jugadores argentinos de su plantel. Si bien había comenzado como uno de los indiscutidos, un cortocircuito con Javier Mascherano hizo que perdiera consideración y ahora emigrará a Europa.

Se trata de Benjamín Cremaschi, quien ya tenía los días contados en el elenco de Miami. Desde la llegada del entrenador argentino, se presencia dentro del campo de juego comenzó a disminuir y luego de mostrar su descontento, terminó terminó siendo borrado por completo. Luego de la caída en la final del certamen, se oficializó su salida rumbo a Parma.

El volante estadounidense con raíces argentinas (hijo de Pablo Cremaschi, ex figura de Los Pumas), fue cedido a préstamo al conjunto italiano hasta mediados de 2026 con una opción de compra por alrededor de 4.5 millones de euros.

“¡Benja se marcha cedido al Parma 🇮🇹 ! ¡Mucha suerte en esta nueva etapa! Te animaremos desde casa ”, escribieron desde las Garzas en las redes sociales. En la última temporada, el volante disputó 30 partidos, aunque fue perdiendo terreno desde el arribo del Jefecito.

Las críticas de Benjamín Cremaschi a Javier Mascherano en Inter Miami

Luego de perder terreno en la consideración del entrenador, el volante no se guardó nada frente a los micrófonos. “Me da bronca, quiero jugar, es lo más importante para mí. Quiero jugar en un nivel muy alto, y eso es con la suma de minutos. He jugado poco en estos últimos partidos, no creo que sea por mi nivel porque me siento bien. Imagino que será por otras cosas, o capaz por mi nivel”, comentó.

Y le lanzó un palito a Mascherano por sus decisiones: “En el momento no sabés de qué vas a jugar. Voy a los partidos y no tengo idea dónde jugaré. Este año tuvimos varias lesiones y suspensiones y por eso cubrí varias posiciones, pero prepararse en la posición que jugaré es imposible. Cuesta mentalmente a veces”.

Estas declaraciones le llegaron al entrenador que rápidamente salió a contestarle en conferencia: “Sus palabras han sido desafortunadas porque claramente, de alguna u otra manera, cuando uno escucha ese tipo de declaraciones, pareciera que somos improvisados. Entiendo que Benja lo que quiso decir es que muchas veces juega en diferentes posiciones. Ahora, cuando juega de titular sabe muy bien en qué posición tiene que jugar porque preparamos los partidos. No es que yo me despierto a la mañana y tiro una moneda”.