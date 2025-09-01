Messi llega golpeado a la Selección Argentina: Inter Miami perdió la final con Seattle

Un durísimo golpe sufrió Inter Miami en Washington. En una jornada que prometía gloria y terminó en desconsuelo, el equipo de Lionel Messi cayó 3-0 ante Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup y quedó a las puertas de revalidar el título que había conquistado la temporada pasada. El conjunto de Javier Mascherano nunca pudo hacer pie en el Lumen Field Stadium. Así, bajoneado, el 10 llegará a la Selección Argentina para preparar el partido despedida ante Venezuela, el próximo jueves en el Monumental.

Seattle impuso condiciones desde el inicio y no tardó en abrir el marcador. A los 26 minutos, De Rosario apareció solo por el centro del área y conectó un cabezazo en el que solo debió empujarla. Desde allí, el trámite se tiñó de verde: Inter Miami intentó reaccionar, pero careció de contundencia en los metros finales. Messi desperdició un mano a mano enviando su remate por encima del travesaño, mientras que Tadeo Allende falló una ocasión increíble frente al arquero.

Seattle liquidó la historia en el final

Cuando parecía que el marcador podía quedar abierto hasta el cierre, Seattle encontró la tranquilidad definitiva. A los 39 del complemento, una torpe infracción dentro del área terminó en penal que Roldán cambió por gol. Y con la final sentenciada, apenas cinco minutos más tarde, Rothrock aprovechó una desatención en el fondo de Inter Miami para clavar el 3-0 con un remate cruzado inatajable.

Se picó. En el final hubo incidentes y Luis Suárez fue de los más «calientes». (AP)

El pitazo final confirmó lo que la cancha había mostrado: Seattle Sounders fue un justo campeón y celebró en su casa con su gente, mientras que Inter Miami se marchó con la cabeza gacha. Para Messi, la derrota significó postergar la chance de sumar su tercer trofeo con Las Garzas y el número 47 de su carrera, mientras que Mascherano quedó el sabor amargo de perder la posibilidad de alzar su primer título como entrenador. La ilusión rosa no pudo ser.

El MVP para el «nuevo Messi»

Cuando apareció en Lanús, Pedro De La Vega fue marcado como el «nuevo Messi». Está claro que se les fue la mano, pero el volante de Seattle tuvo su noche de gloria, cuando todos palpitaban una nueva actuación estelar de la Pulga. El jugador que inició su carrera en Ferro de Olavarría fue la gran figura de la final y se quedó con el premio MVP.

De la Vega fue la figura de la cancha y tuvo cruces picantes con De Paul y Messi. (AP)

Pepo tuvo un par de cruces picantes con Messi y también con Rodrigo De Paul. El primero fue a los 36 minutos, cuando el equipo que hizo de local ya iba 1-0. Todo se inició cuando Granate le hizo un reclamo al árbitro por un choque que tuvo con De Paul. Y ahí fue cuando Leo lo encaró y durante unos segundos mantuvieron una acalorada discusión.