El elogio de Cuti Romero a Paredes que sorprendió a los hinchas de Boca: «Lo que jugás»

Tras la victoria ante Aldosivi por 2-0 en Mar del Plata, el mediocampista Leandro Paredes, figura del equipo de Miguel Russo, publicó dos fotos en su cuenta de Instagram con el mensaje: “Vamos, boquitaaaa” y, minutos después, recibió un comentario Cristian Cuti Romero que ilusionó a los hinchas del Xeneize.

La respuesta de Cuti Romero a la publicación de Paredes en Instagram

El defensor central de Tottenham, quien fue de los primeros en llegar al país y está entrenando junto a Paredes con la Selección Argentina, que recibirá el jueves a Venezuela por la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, escribió: “Lo que jugás, Leandro”, junto al emoji de un aplauso. En apenas un día, el breve escrito recibió más de 4200 me gusta y 79 respuestas.

La publicación de Leandro Paredes en su cuenta de Instagram tras el triunfo de Boca.

Por otro lado, el director técnico del combinado nacional, Lionel Scaloni, afirmó que “es un placer” ver jugar al exmediocampista de Roma, Paris Saint Germain y Juventus y señaló: “Hay muy pocos como él con la pelota, es un futbolista para cualquier entrenador. Ha jerarquizado el fútbol argentino y poco a poco en Boca se va haciendo más importante. Va a ser un futbolista especial”, en diálogo con TNT Sports.

En sintonía, Alan Varela, volante diestro formado en las divisiones inferiores del conjunto azul y oro, opinó: “Todos sabemos la calidad que tiene, es un jugador de mucha jerarquía y lo está demostrando. Siento que el equipo está levantando mucho desde su llegada y esperemos que siga así”, tras su llegada a Ezeiza para entrenar con la Albiceleste.

Previamente, Alberto Márcico, ganador de tres campeonatos con Boca entre 1992 y 1995, destacó el rendimiento de Paredes desde su llegada al fútbol local: “Es un verdadero líder futbolístico y es muy positivo para el vestuario”.