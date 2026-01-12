El balance del primer amistoso de River: varios debuts y Juanfer Quintero capitán

River le ganó a Millonarios en su primer amistoso de pretemporada. (Foto: @RiverPlate)

En su primer partido del año, River venció 1 a 0 a Millonarios de Colombia en Uruguay en un amistoso de pretemporada. Hubo varios debuts y algunas sorpresas.

El equipo de Marcelo Gallardo formó con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Fausto Vera, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

River anotó el único gol de la noche de penal por medio de Montiel. Tuvo otra chance desde los doce pasos pero el arquero le contuvo el remate a Agustín Ruberto.

Beltrán tuvo su oportunidad en el arco por las lesiones de Franco Armani y Ezequiel Centurión y la salida de Jeremías Ledesma. El arquero de 21 años tuvo una buena actuación en una noche en la que lo exigieron poco.

En la defensa, debutó el juvenil Facundo González. El lateral izquierdo de 19 años cumplió una tarea aceptable. Marcos Acuña no pudo estar por una molestia.

En el mediocampo, tuvo su presentación Fausto Vera. Mostró criterio con la pelota, en un partido sin mucho ritmo. El que también tuvo su estreno fue Matías Viña que entró en el segundo tiempo. El lateral entró poco en juego pero le dio un buen pase a Tomás Galván en la jugada que derivó en el penal que convirtió Montiel.

El otro refuerzo hasta el momento, Aníbal Moreno, no estuvo citado ya que aún continúa con la puesta a punto física. Afuera del banco también quedaron Facundo Colidio, con un cuadro febril, y Paulo Díaz, relegado.

Además, Juanfer Quintero fue capitán por primera vez. «Es un sueño llevar la cinta y representar a un club tan grande. Salió natural, estoy muy agradecido», expresó el colombiano.

Ian Subiabre y Santiago Lencina aprovecharon bien sus minutos en el complemento y demostraron que pueden ganarse un lugar.

River jugará su segundo amistoso de pretemporada el sábado 17/01 contra Peñarol desde las 22 horas. El sábado 24/01 debutará en el Apertura de visitante ante Barracas Central a las 17.