Ángel Di María estalló tras el empate de Central y un jugador de Talleres salió al cruce: «Quieren protegerlo»

El empate entre Rosario Central y Talleres por el Torneo Clausura tuvo una fuerte polémica afuera del campo de juego. Ángel Di María, una de las figuras del Canalla, explotó tras la igualdad y apuntó contra el arbitraje de Luis Lobo Medina. Sin embargo, no fue el único que habló sobre el juez.

Luego del partido, Juan Camilo Portilla, volante de Talleres, cruzó al delantero del conjunto rosarino que había dicho: «Nos hicieron un gol de mierda que nos terminó dando un empate, porque se metieron atrás. Después dicen que nos ayudan…».

El Fideo se había enojado al considerar que el VAR les jugó en contra al anular un gol por fuera de juego y un penal al Canalla por cobrar la falta afuera del área. Sin embargo, para el colombiano esos fallos fueros correctos y planteó que «fue claro que el árbitro nos perjudicó a nosotros».

Qué dijo el jugador de Talleres contra Ángel Di María

Portilla se refirió a la presencia de Di María en el campo de juego y apuntó contra las faltas que suelen cobrar los jueces en su favor.

«Sabemos de su calidad, fue de los mejores jugadores del mundo en su momento, pero quizá los árbitros quieren protegerlo un poco más. En algunas jugadas no es necesario que piten cuando no es falta», concluyó en TyC Sports.