Balón de Oro: en qué puesto quedaron Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister

Antes del comienzo de la ceremonia oficial del Balón de Oro, se conocieron los futbolistas posicionados entre el 11° y el 30° con la presencia de Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister.

La gala empezará a las 16, hora argentina, con transmisión de Disney+ y del canal de Youtube de Claro Sports. Como es habitual, confirmaron la ubicación final de todos los nominados fuera del Top 10 que se develará en la ceremonia.

Mac Allister quedó en el 22° puesto y Lautaro en el 20°. Se esperaba que el delantero del Inter quede más arriba y la especulación es que pueda entrar entre los diez mejores. De todas maneras, fue el jugador argentino mejor ubicado por segundo año consecutivo luego de ser 7° en 2024.

Además, Dibu Martínez está entre los diez finalistas para el trofeo Lev Yashin al mejor arquero del mundo, galardón que ya obtuvo dos veces. Los otros candidatos son: Alisson Becker (Liverpool), Yassine Bounou (Al-Hilal), Lucas Chevalier (Lille/PSG), Thibaut Courtois (Real Madrid), Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City), Jan Oblak (Atlético Madrid), David Raya (Arsenal), Matz Sels (Nottingham Forest) y Yann Sommer (Inter Milan).

Para el premio principal, los dos máximos favoritos son el francés Ousmane Dembélé del PSG y Lamine Yamal del Barcelona. El año pasado lo ganó el español Rodri, del Manchester City.

Este año, Lionel Scaloni no quedó entre los nominados al mejor entrenador. Los cinco ternados son: Antonio Conte (Napoli), Luis Enrique (PSG), Hansi Flick (Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea) y Arne Slot (Liverpool).

Las posiciones del 11° al 30° en el Balón de Oro

Pedri (11°)

Khvicha Kvaratskhelia (12°)

Harry Kane (13°)

Désiré Doué (14°)

Vyktor Gyökeres (15°)

Vinicius Jr. (16°)

Robert Lewandowski (17°)

Scott McTominay (18°)

Joao Neves (19°)

Lautaro Martinez (20°)

Serhou Guirassy (21°)

Alexis Mac Allister (22°)

Jude Bellingham (23°)

Fabian Ruiz (24°)

Denzel Dumfries (25°)

Erling Haaland (26°)

Declan Rice (27°)

Virgil van Dijk (28°)

Florian Wirtz (29°)

Michael Olise (30°)