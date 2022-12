El ‘Chengue’ Morán y su romance con el gol

“Fue un año medio raro. Para mí llegar a un club grande de la categoría, era importante. Llegaba con una expectativa que no se pudo cumplir, tuvimos que pelear la permanencia. En lo personal me fue bien, convertí varios goles, me llevó a ser uno de los goleadores del torneo”.

Jonathan Morán describió a RÍO NEGRO sus sensaciones tras la gran temporada que tuvo en Los Andes, donde no pudo pelear el torneo como quería pero se transformó en una de las figuras de la categoría.

Fiel a su estilo, el “Chengue” declaró “le he dicho siempre a colegas que por ahí hubiese resignado goles para sumar de a tres, pero el fútbol es muy parejo y a Los Andes le salen a jugar de otra manera, somos el rival a vencer y todos nos juegan distinto”.

Como delantero ya había mostrado cartas en Argentinos del Norte, donde surgió, Deportivo Roca, Cipolletti y La Amistad, pero tanto en Deportivo Merlo como, sobre todo, en Los Andes, le sumó gol a su capacidad futbolística.

El tercer escalón del fútbol nacional se divide con el Federal A para el interior y la B Metropolitana para los clubes que están en Capital Federal y alrededores.

“Es una categoría dura, estoy desde 2018 en la B Metro. Me ha tocado jugar en canchas muy duras y es muy pareja. También ha cambiado mucho, cualquier equipo tiene una idea de juego. Hay técnicos de la vieja escuela, pero hay otro que buscan salir a jugar y no abusar tanto del pelotazo”, contó Jonathan.

En 2021, Los Andes perdió en las semifinales y ahí llegó el delantero rionegrino. “Venía con la idea pensar que quedaban varios pero se armó un equipo con mucho pibe joven y jugar a cancha llena hace que para algunos la camiseta sea pesada. Eso nos faltó, jugadores de experiencia”.

Su puente para llegar al “milrrayitas” fue otro roquense como Sebastián Salomón, de extensa trayectoria como futbolista y ahora haciendo sus pasos como entrenador.

“Seba me contactó para ir para allá, el tiempo que estuvo fue uno de los mejores DT que me ha tocado tener y labura muy bien, lamentablemente no pudo continuar en el club”, indicó.

Jonathan pasó por las dos categorías del tercer nivel nacional e hizo una diferenciación en cuanto a la exposición de los jugadores. “La ventaja de jugar en la B Metro es que tenés la posibilidad de llegar mucho más fácil a que te vean de un club más grande o irte afuera, al estar todo cerca un técnico de un club de una división más grande se acerca y te va a ver”.

Al ser consultado por lo que ocurre en la región, donde el fútbol cada vez se hace más hostil para los clubes que pretenden competir a nivel nacional, Morán dio su punto de vista. “Quizás la falta de apoyo en los clubes es la principal causa que no hayan clubes representándonos a nivel nacional. Cipo también tuvo un año complicado. Soy de seguir el fútbol de ascenso de acá y tengo amigos jugando, siempre trato de estar interiorizado. Quizás el día de mañana me gustaría volver, y llegar a un club y pelear algo importante para que un equipo pueda estar arriba”.

Acerca de su experiencia explicó que “me ha tocado jugar en clubes donde la economía no esta bien pero la gente apoya. En Cipo iba por la calle y la gente te apoya, son hinchas de Cipo y los domingos tratan de llenar la cancha cuando pueden, pero el club va de la mano de la gente. Cuando hay apoyo aparecen las ganas de un empresario de aportar, hoy sin plata no se puede armar nada”.

“El fútbol es la pasión mía y de mi familia, estamos desde chicos en esto. Hoy cambió mucho, para tener un buen equipo hace falta tener plata. Sin plata no peleas nada, podes armar un equipo bueno en la región pero ves casos de clubes que se arman mejor”, añadió.

En cuanto a Deportivo Roca explicó que “hoy son todos chicos regionales y traer a alguien de afuera es algo muy costoso”.

Al momento de la realización de esta nota, el Chengue no había decidido su destino. “Por el momento estoy de vacaciones, disfrutando de la familia. Hay varias propuestas, seguramente no siga acá en Argentina, vengo de dos años muy buenos. De Merlo y Los Andes, he tenido buenas temporadas y eso me ha dado un plus más para tratar de pegar un salto de calidad al exterior”, aseguró.

Finalemente, en las últimas horas se confirmó que continuará su carrera en el Club Deportivo Guastatoya de Guatemala.