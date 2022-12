De Racing a la Selección, la metamorfosis de Rodrigo De Paul contada por un roquense

Rodrigo De Paul pasó de enojarse en inferiores porque no le daban la camiseta número 10 a ser el guardaespaldas del Diez. (AP Photo/Natacha Pisarenko)

Del pibe que se enojaba porque no le daban la “10” en las inferiores de Racing, pasó a ser el jugador que le cuida la espalda al “10” de la Selección. Del chico que no le gustaba correr en los entrenamientos o en los partidos cuando daba sus primeros pasos en Primera División, pasó a ser el “Motorcito” del equipo campeón del mundo.

Sin lugar a dudas Rodrigo De Paul fue una de las figuras determinantes de la Scaloneta. Se ganó el puesto gracias a su actuación en la Copa América de Brasil en 2019, donde la Argentina finalizó en el tercer puesto, y no salió más. Fue el alma de un grupo que supo contener y rodear a Lionel Messi, algo que en los años anteriores había sido algo muy complicado para cualquier equipo nacional.

El crecimiento del pibe salido del predio Tita Mattiusi a partir de su llegada a la Albiceleste fue exponencial. Atrás quedaron aquellos berrinches y desplantes de las formativas, y apareció el despliegue de un futbolista completo que puede clavar una asistencia fantástica en el Maracaná, marcar y anular a Mbappé, o llegar al área contraria ya sea para presionar al arquero australiano como para buscar el gol que se le negó durante el Mundial.

“No sabés como se enojaba porque no le daban la 10, era increíble. Esa camiseta me la daban a mi o a Fede Illañes (volante central de paso por Independiente de Neuquén unos años atrás). Entre él y yo nos repartíamos la 10, y era tremendo como se ponía De Paul”, le contó entre risas Fernán Elissetche, actual entrenador del Bloque Menor de Atlético Regina y excompañero de Rodrigo en las formativas de La Academia, a ‘Sobre La Hora’, el programa de RN Radio que se emitió durante el Mundial.

Elissetche, nacido en Roca y que hizo la primera parte de su camino en el Depo, compartió plantel con el “Motorcito” en las inferiores de Racing, a quien recuerda con cariño por su gran compañerismo y los buenos momentos que pasaron. En aquella época, allá por el 2008, De Paul ya era uno de los que asomaba como para romperla pero lo fueron llevando de a poco.

“Un padre llamó a Miguel Ángel Micó, que era el captador de talentos de ese tiempo, y le dice que hay un chico que la rompía en el Baby en un club de Belgrano en Buenos Aires. Estuvimos en la misma prueba y los dos duramos 20 minutos. Si mal no recuerdo, ese día quedamos De Paul, Agustín Reynoso, Fede Illañes y yo”, recordó.

Fernán también detalló que “el otro día ‘Mostaza’ Merlo contó que se encontró con Rodrigo y le reprochó que con él no corría. ¡Y era cierto! Con nosotros literalmente no corría”, comentó a pura carcajada y agregó: “Cuando lo vi en la Selección me emocione mucho. Ahora esta muy cambiado en lo físico, antes era muy flaquito. Eso sí, siempre fue muy técnico, le encantaba buscar el pase filtrado”.

Fernán también recuerda el primer día que convocaron a De Paul con una selección formativa: “Fue un día que jugamos contra Lanús, de visitante. Después de ese partido, que empatamos 2 a 2, se lo llevaron a la Sub 15”.

“En inferiores lo ponían de volante por izquierda o derecha, que es como ahora lo usa Scaloni”, detalló.

De Paul (tercero de izquierda a derecha abajo) y Fernán (sexto de izquierda a derecha abajo) jugaron juntos en Racing.

Luego de la semifinal con Croacia, Fernán subió una foto a sus redes sociales de uno de los equipos de Racing en los que compartió el once inicial con De Paul y Juan Musso. “El contacto lo perdí hace cinco o seis años. Hace un tiempo fui a ver un Argentina-Brasil a San Juan y justo estaba en la platea y le grité. Hizo el gesto de saludar con la mano, pero no sé si me habrá reconocido. Se que si nos vemos en la calle nos vamos a reconocer. Con él y con Juan (Musso) estuvimos en la pensión y compartimos mucho tiempo, tenemos muchos recuerdos lindos”, finalizó.

Desde sus primeros pasos en las formativas de Racing a la Selección, De Paul tuvo su propia metamorfosis que a fuerza de talento y trabajo lo llevaron a ser uno de los jugadores más determinantes de la Scaloneta campeona del Mundo.