Cristian Villanueva, el tricampeón con Juventud Agraria que no se olvida de Roca

La peleó como pocos en la vieja época del Argentino B y luego de años de lucha llegó la oportunidad de pasar a un grande la Patagonia como Olimpo y no defraudó. En Bahía Blanca hizo historia, jugó años en la élite del fútbol nacional donde defendió los colores del aurinegro.

Cristian Villanueva es un ejemplo de constancia y de no bajar nunca los brazos, incluso luego de estar un año y medio sin jugar por culpa de la pandemia. El experimentado lateral regresó a la actividad para darle varios títulos a Juventud Agraria de Algarrobo en la Liga de Río Colorado y también disputar el Regional Amateur.

En diálogo con “Sobre la Hora” de RN Radio, el surgido en el Depo aseguró que desde lo deportivo el 2022 fue fantástico para él.

“Primero porque pude lograr continuidad en el juego, hacerme un tiempo para entrenar y estar cada vez mejor. Antes de la pandemia me quedé sin club y después se me complicó mucho volver. Ese año y medio la pase bastante mal”, confesó.

En el último semestre disputó el Regional Amateur.

El ‘Titi’ remarcó los logros que pudo obtener en Alagarrobo: “salimos campeones, tres veces que no es poco. Hicimos que el club se gane un respeto dentro de la Liga”.

La pandemia no fue una situación fácil para nadie y Cristian no fue la excepción. “Me pegó fuerte. Estuve un año y miedo sin salir de mi casa, en Bahía. Con mi señora somos los dos de roca y nos toco perder familiares cercanos. Además no podía entrenar y eso lo hizo más complicado todavía. No tener objetivos es lo más duro”, comentó.

“Antes que jugadores somos personas y antes soy padre, marido, hijo y nieto. Hay un montón de cosas ajenas al fútbol que también repercuten. Tuve la suerte de jugar en la élite. Primero que no es fácil mantenerse, vivís para eso, y de un día para otro no tener eso fue de lo más es feo”, agregó.

A los 39 años, el Titi sabe que todavía tiene hilo en el carretel y aseguró: “El retiro no está pensado, la pase tan bien este año que me da fuerza y me motiva para seguir. Aún así creo que lo de Juventud ya es un ciclo terminado. Ahora buscaré otra cosa y hoy la premisa es lo laboral, en base a eso busco algo para despuntar el vicio”.

En ese sentido, la pregunta obligada pasó por si existe alguna posibilidad de regresar a Deportivo Roca.

“Estuve hablando con algunos miembros del club sobre alguna posibilidad. Tengo mi familia que esta muy asentada en Bahía Blanca y son muchas cosas que tengo que poner en la balanza. Sin dudas volver es una deuda pendiente conmigo mismo”, respondió.

De sus inicios con el Depo recordó sus momentos en la Liga Confluencia y también destacó su paso por el Argentino B en la temporada 2007/08, con el equipo que dirigía Alberto Saldico.

Durante diez años jugó en Olimpo, donde tuvo un gran paso por la Primera División y también por la B Nacional. De aquella época, le quedan los mejores recuerdos: “He marcado a gente que ni pensaba que me iba a enfrentar o si quiera sacarme una foto. Riquelme, Gago, Mora, Driussi y Pavón, entre otros. Me han pasado muchas cosas lindas. No elijo un momento sino que me quedo con varias fotos en la cabeza”.

Villanueva tuvo una excelente carrera en Olimpo.

Consultado sobre el presente del fútbol regional, remarcó el gran momento y aseguró que lo disfruta.

“Estoy asentado en Bahía hace 14 años para mi lo del Huevo Acuña, Pezzella, Lautaro Martínez y lo de Facundo Tello (árbitro) me pega muy de cerca. Si antes, en Roca, lo veía lejano ahora que estoy acá y que pude interactuar con algunos de ellos se puede disfrutar de otra manera de esos monstruos”, comentó.

Cristian Villanueva fue uno de los pioneros de la región en llegar a Primera. A fuerza de constancia y buenos rendimientos se mantuvo en la élite durante más de diez años y ahora disfruta de su lugar en el fútbol, comparte su experiencia con los jóvenes y no pierde la ilusión de volver a su casa.