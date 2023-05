El colombiano Rodallega denunció insultos racistas del público de Gimnasia de La Plata

En el medio de la polémica con Vinicius en la Liga de España, el colombiano Hugo Rodallega realizó una denuncia similar después del partido de Independiente Santa Fe contra Gimnasia en La Plata por la Copa Sudamericana y aseguró que recibió insultos racistas.

«No mejoramos como humanidad, es un desastre lo que pasa en el mundo entero. El tema del racismo cansa, que te llamen ‘mono’, ‘negro’, da mucha tristeza venir aquí y que pase eso», expresó el delantero colombiano después del partido.

«A mí no me duele que hayamos perdido, me duele lo que pasa en el entorno, en el estadio. Nosotros en Bogotá los respetamos y ellos acá no lo hicieron», completó.

El último domingo, Vinicius se manifestó de una manera similar después del partido entre Real Madrid y Valencia. Acusó a la Liga y a España por los constantes insultos racistas y recibió el apoyo de muchos jugadores en el mundo.

Gimnasia ganó por primera vez y aún tiene chances

Gimnasia de La Plata venció 1 a 0 con Independiente Santa Fe como local en El Bosque en el marco de la cuarta fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana y consiguió su primer triunfo en lo que va de la competencia.

Con esta victoria, con un gol de Franco Torres, el Lobo sumó sus primeros tres puntos en los cuatro partidos que jugó y revivió sus posibilidades de avanzar en la copa. El equipo dirigido por Sebastián Romero deberá ganar los dos partidos que faltan y esperar resultados que lo favorezcan.

El primer tiempo fue parejo para ambos, con aproximaciones de los dos equipos, aunque Gimnasia se mostró un poco más lúcido y buscó más. No obstante, en el último tramo de la primera mitad las acciones se desbordaron, comenzaron los golpes entre varios jugadores y Wilson Morelo junto a Felipe Sánchez vieron la tarjeta roja por duras infracciones.

La segunda etapa fue diferente. A pesar de que el Lobo quiso ser protagonista desde los primeros minutos del complemento, Independiente comenzó a tener protagonismo, sobre todo con José Enamorado, y mantuvo la pelota más en el campo del equipo platense aunque sin generar peligro en el área de Tomás Durso.

En la última jugada del partido, un centro preciso desde la derecha le dio la posibilidad al ingresado Torres, quien apareció por detrás de todos los defensores visitantes, y estampó el 1 a 0 milagroso para el equipo de La Plata.