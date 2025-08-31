El crudo relato de Ander Herrera sobre las inferiores de Boca: «El 90% está en índices de pobreza»

Ander Herrera reveló una cruda situación que atraviesan las inferiores de Boca. El experimentado volante del Xeneize dio una entrevista y habló sobre la realidad que padecen los juveniles. «El 85 ó 90 por ciento de las Inferiores está en índices de pobreza familiar«, aseguró.

El español participó del podcast Tengo un Plan y dio detalles acerca del contexto que padecen los jóvenes jugadores del Xeneize. “Aquí los chicos tienen mucha presión, más que nosotros en España», planteó.

En ese sentido, el mediocampista explicó que habla mucho con la psicóloga del club y detalló un hecho que lo marcó. “Hay un chico que a veces no va a entrenar, porque tiene que salir a recoger cartón con sus padres para ganarse la vida”.

Además, agregó: “En Europa con el primer sueldo se compran el Mercedes y yo les digo que allí no se puede dormir”.

Ander Herrera y su opinión sobre el presente de la inferiores de Boca

Con respecto a las diferencias en la realidad que viven los distintos jugadores en las otras partes del mundo, Herrera fue contundente sobre la situación que atraviesa el Xeneize: “Imaginate la presión que tienen esos chicos de llegar y sacar a sus familias de la pobreza”.

Cabe recordar que las inferiores de Boca en la actualidad son coordinadas por Blas Giunta y Diego Soñora. Sus designaciones fueron tomadas por Juan Román Riquelme, quien a partir de su llegada como dirigente decidió reestructurar por completo aquel sector.

Hoy en días las categorías trabajan en el predio que el club tiene en Ezeiza y cada una de ellas es encabezada (como entrenador) por un exfutbolista de la institución.