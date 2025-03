El dolor de Diego Maradona Junior: «A mi papá lo mataron»

En una conmovedora entrevista en el programa español «El Chiringuito», Diego Maradona Junior recordó a su padre y apuntó contra los acusados en el juicio por su muerte.

“Es un momento complicado para todos nosotros, lo esperamos mucho tiempo, pero ya empezó y van a venir momentos difíciles, pero estamos preparados”, aseguró en referencia al juicio.

“Lo que más me duele es que lo mataron, es así de claro. No lo atendieron bien, no hicieron nada para salvarlo”, agregó el primogénito del Diez.

“Estoy seguro de que vamos a demostrar su negligencia, hay muchas pruebas. Lo que le hicieron a mi papá no es justo, los que lo hicieron tienen que pagar», completó.

Diego Maradona Junior nació en septiembre de 1986 en Napolés. El ídolo futbolístico lo reconoció como hijo públicamente en 2016. A pesar de los años de desencuentro, fueron muy unidos en el último tiempo.

«Le daría un beso, le diría que lo extraño todos los días y que cuando terminen mis días me venga a buscar él», comentó al ser consultado sobre qué le diría si pudiera verlo.