El fiscal del escándalo entre Independiente y la U de Chile rompió el silencio: «Hay casos de tentativa de homicidio»

Luego de los violentos incidentes que se registraron entre Independiente y la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, el fiscal de la causa, Mariano Zitto, rompió el silencio y reveló detalles de los hechos de violencia en el Libertadores de América.

Durante una entrevista con DSports, Zitto aseguró que “tenemos algunos casos de tentativa de homicidio. Con lo visto, agradezco que no haya habido ningún fallecido. En lo inmediato son estas caratulas”.

En ese sentido, señaló que “hemos recibido centenares de videos de distintas redes que hablan de una situación que se desbordó y que sin lugar a dudas podría haber sido peor. Una minoría opaca lo que debería ser un divertimento para las familias”.

Sobre los protocolos, Zitto fue contundente: «Noto una cierta falta de prevención. A partir de eso hubo una escalada. La parcialidad chilena ya había roto las cámaras, las escaleras, el bufet. Eso debería haber dado una alerta para para el espectáculo deportivo antes de que comience”.

Si bien intentó no dar detalles sobre las medidas que se tomarán, explicó el motivo de la clausura del estadio. “Viene a partir de la aparición de las imágenes y como se fue dando la descoordinación de prevención interna entre la seguridad privada y las autoridades policiales que estaban afuera. Entre todos los involucrados en la seguridad deberían ponerse de acuerdo en cómo van a hacer esto en cualquier otro partido de ahora en más en este estadio”.

Fuego cruzado entre la U de Chile e Independiente: la denuncia y los 25 detenidos

Mediante un comunicado, el elenco chileno informó que su presidente, Michael Clark, se presentó en la Fiscalía Provincial de Buenos Aires para presentar una denuncia “por los delitos que sufrieron los hinchas de Universidad de Chile durante los actos de violencia ocurridos”.

Mientras que desde la dirigencia del Rojo salieron a contestar con otro comunicado: “Gracias a la información aportada por nuestra institución y al trabajo en conjunto con Aprevide, ya fueron identificados 25 de los delincuentes que participaron de los hechos de violencia ocurridos en nuestro estadio durante el partido del pasado miércoles. Serán expulsados como socios de manera inmediata y solicitaremos la aplicación del derecho de admisión de por vida, para que nunca más vuelvan a pisar una cancha de fútbol”.