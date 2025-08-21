La fuerte advertencia de FIFA tras el escándalo en Independiente – U. de Chile: «Impongan sanciones ejemplificadoras»

La noche de Copa Sudamericana terminó de la peor manera en la cancha de Independiente. Un grupo de hinchas de la Universidad se propuso arruinar el partido y lo concretó. Tras los incidentes, dirigentes de ambos clubes se pronunciaron al respecto, Conmebol emitió un comunicado y en las últimas horas, Gianni Infantino, titular de la FIFA pidió «medidas ejemplares».

“Condeno enérgicamente la impactante violencia que llevó la cancelación del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile en Buenos Aires”, inició con una historia en su cuenta de Instagram.

“La violencia no tiene cabida en el fútbol: los jugadores, los hinchas, el personal, los árbitros y todos los que disfrutan de nuestro hermoso deporte deben poder hacerlo sin miedo”, continuó en repudio a los disturbios entre los hinchas en la tribuna.

Y cerró con un claro pedido desde la FIFA. «Nuestros pensamientos están con todas las víctimas inocentes, a la vez que esperamos que las autoridades competentes impongan sanciones ejemplificadoras contra los autores de estos terribles actos», rezó.

Antecedentes de violencia recientes en la Conmebol

El antecedente más cercano es el de Colo Colo en la Libertadores 2025, cuando la entidad le dio por perdido el partido 3-0 frente a Fortaleza tras incidentes similares en Santiago, además de sancionarlo económicamente y obligarlo a jugar sin público.

Qué pasó en el partido de Independiente y Universidad de Chile con los hinchas

La violencia se desató primero en la tribuna visitante, cuando cayeron proyectiles hacia el sector local. La tensión creció en el entretiempo con más agresiones y hasta una bomba de estruendo. El árbitro Gustavo Tejera interrumpió el juego al inicio del complemento, mientras jugadores pedían protección para sus familiares en las tribunas. Luego, los incidentes derivaron en enfrentamientos cuerpo a cuerpo hasta que la policía intervino.

El comunicado de la Conmebol sobre los incidentes en Avellaneda

En su comunicado oficial, Conmebol responsabilizó al club local y a las autoridades de seguridad por no garantizar la continuidad del encuentro y confirmó que el caso será remitido al Tribunal de Disciplina. La resolución final podría tener consecuencias graves para Independiente y Universidad de Chile, desde perder el partido hasta ser expulsados de la competencia.