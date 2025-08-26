Tobías Rivas, el goleador de Regina que trabaja de panadero e infla las redes en la Liga Confluencia

No lo despierten. Tobías Rivas tiene más goles que partidos en la temporada de la Liga Confluencia. (Foto: Mayra Díaz)

Los números de Tobías Rivas en la actual temporada de la Liga Confluencia hablan por sí solos. El jugador de Atlético Regina lleva 27 goles en 26 fechas y el domingo metió los dos del Albo en el triunfo ante Círculo Italiano en el clásico de la ciudad.

El futbolista de 26 años ya viene de un par de campeonatos muy buenos pero este año se destapó como un goleador implacable en una dupla de temer junto a Rubén Marcelino García.

«Los últimos clásicos han sido peleados pero en varios fuimos justos ganadores. Este fue chivo, pero salió lindo, hacía mucho no se disfrutaba tanto el partido, siempre era más frenado el juego. Fuimos superiores, en el primer tiempo lo supimos manejar mejor que en el segundo. Nos relajamos pero encontramos el segundo gol y de ahí vino el penal para ellos que para mí no fue», analizó Rivas en diálogo con «Subite al Podio» de Río Negro Radio.

Regina es escolta y no le pierde pisada a La Amistad que lidera con cinco puntos de ventaja. Dentro de dos fechas, se cruzarán en cancha del Albo. Más allá de que será un duelo importante, el formato extenso del torneo hace que todavía quede demasiado. Apenas se jugaron 26 fechas de las 42 que tendrá el campeonato.

«Es un torneo muy largo, primero habían dicho que se iba a jugar de otra manera. Nos da ansiedad, queremos llegar a las últimas fechas a ver qué pasa pero tenemos que ir a pasito a pasito«, señaló Tobías.

Sobre su estadística goleadora, comentó: «Este año ha sido demasiado bueno para mí, es mérito del equipo y cómo funciona en conjunto. Este campeonato le di más importancia a la cifra de goles».

La ilusión de dar el salto y el Regional Amateur

En medio de un presente soñado, Rivas se ilusiona con saltar a otra categoría a corto o mediano plazo. «Me encantaría que me vengan a buscar, yo entreno y trabajo para crecer. Primero en mi club, donde intento darles lo mejor. Y después si viene alguna oportunidad y me gusta la voy a aprovechar, el tren pasa una sola vez», aseguró.

Para Tobías, este momento era impensado hace un tiempo ya que estuvo casi tres años sin jugar. «Yo perdí mucho tiempo cuando me rompí la rodilla y justo me agarró la pandemia. Volver cuesta el doble, hoy me siento muy bien, lo disfruto», destacó.

Regina participará del próximo Regional Amateur que empieza en octubre. «Con este trabajo en el día a día vamos a llegar al Regional de otra manera. Seguramente vengan jugadores de afuera pero el equipo que tenemos ha hecho los méritos para jugarlo, demostramos que estamos para más», valoró.

El trabajo en la panadería familiar

Como pasa con todos los jugadores que no tienen un contrato profesional, Tobías Rivas tiene su trabajo por fuera del fútbol. En su caso, está junto a su papá en la panadería familiar.

«Mi viejo me acompaña mucho en esto, es un fenómeno. Siempre me apoyó y me da la posibilidad de seguir intentando», afirmó el goleador.

«A la mañana reparto el pan y a la tarde soy uno de los que lo hace con los demás empleados. Trato de compensar las horas que no estoy pero mi viejo me deja descansar cuando hay partidos fuertes», detalló.

En la previa del clásico, un dolor en la espalda casi lo deja afuera. «El jueves tuve un día pesado en la panadería. Fui a entrenar y me tiró el ciático. Me dolía mucho la espalda y me hacía doler las dos rodillas, como que se me dormían las piernas», describió.

«Me hicieron masajes y jugué hasta donde pude, entre 70 y 80 minutos. Hoy estoy con mucho dolor, voy a ir al kinesiólogo», agregó.

Rivas llegó a la quinta amarilla y se perderá el próximo partido ante Maracacinho. De esta manera, podrá descansar para llegar bien a la fecha siguiente contra La Amistad en un cruce que promete.

Entre la panadería y los entrenamientos, Tobías no para de meter goles en la Liga Confluencia. Con más festejos que partidos, su ilusión no tiene techo.

