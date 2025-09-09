Una gloria de Boca destrozó a una de las joyas que trajo Riquelme: «No se qué le vio para traerlo»

Una gloria de Boca apuntó contra uno de los delanteros que llegó en la gestión de Juan Román RIquelme.

Boca se prepara para el durísimo cruce que tendrá ante Rosario Central en busca de extender su gran presente en el Torneo Clausura, pero en el Mundo del Xeneize todavía hay cierto descontento con el equipo. En las últimas horas, una gloria del club opinó del presente del plantel y lo criticó sin piedad.

Hugo Perotti, gloría de Boca de los años 70’ y 80’, mostró su descontento con la dupla ofensiva del Xeneize que conforman Edinson Cavani y Miguel Merentiel. Pero no se quedó ahí y cuestionó la llegada de Brian Aguirre al club: “No sé qué le vieron para traerlo, no me convence”.

“No me gusta el doble nueve, nunca me gustó”, soltó el Mono en el inicio de su análisis, en diálogo con el medio partidario Boca de Selección. La dupla de atacantes compartió cancha en los últimos seis partidos, en los que solo lograron convertir tres goles: dos del Matador (Atlético Tucumán y Banfield) y uno de la Bestia (Banfield).

Perotti dio su opinión sobre la permanencia del ex Manchester United en el once titular, pese a no tener el mejor nivel. “Todavía siguen jugando los dos porque pareciera que hay uno que no se puede tocar, que es Cavani, sino ya hace rato no se estaría jugando con el doble nueve”, explicó. Y sentenció: “Boca nunca en su historia jugó con doble nueve”.

Hugo Perotti criticó la actualidad de Boca

Si bien los dirigidos por Miguel Russo lograron enderezar el rumbo en el torneo local, en el acumularon tres triunfos consecutivos y se ubicaron terceros en la Zona A, el exjugador cuestionó el presente del equipo. “Por más que haya ganado tres partidos, estoy convencido de que no le ganó a equipos grandes o sólidos. Ganó tres partidos que eran ganables en cualquier momento y en cualquier época de la vida del club”, sentenció.

Antes de finalizar, el Mono fue consultado por el once ideal y criticó sin filtro que la dirigencia de Riquelme haya ido a buscar a Brian Aguirre. «Yo sacaría un 9 y pondría otro volante. Pondría al Chango Zeballos por Aguirre, él no me convence. No sé qué le vieron para traerlo, si desbordes, retroceso, centros o gol. No lo había visto realmente antes de Boca”, concluyó.