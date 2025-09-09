Dibu Martínez puede superar un histórico registro del Pato Fillol en el arco de la Selección Argentina

El partido de la Selección Argentina ante Ecuador por las Eliminatorias no será un encuentro más para Emiliano «Dibu» Martínez. El arquero alcanzará su partido número 55 con la camiseta albiceleste, un hito que lo pondrá en una posición histórica y lo dejará por arriba de una leyenda.

Con esta nueva participación, Dibu superará a Ubaldo Matildo «Pato» Fillol (campeón del mundo 1978) como el segundo arquero con más partidos en la historia de la Selección Argentina. Por delante del golero marplatense solo quedará el récord de Sergio «Chiquito» Romero, quien se ubica en la cima con 96 partidos.

El ascenso de Dibu en la tabla histórica es notable. En sus 54 partidos jugados hasta el momento, el arquero ha logrado 40 victorias, 10 empates y solo 4 derrotas. Un dato que resalta su impacto es la impresionante cifra de 38 vallas invictas, muy superior a la de Fillol, quien logró 18 en la misma cantidad de encuentros.

Arqueros con más partidos en la Selección Argentina

# ARQUERO PJ GANÓ EMPATÓ PERDIÓ VALLAS INVICTAS 1 Sergio Romero 96 60 23 13 47 2 Ubaldo Matildo Fillol 54 29 16 9 18 3 Emiliano Martínez 54 40 10 4 38 4 Roberto Abbondanzieri 49 29 11 9 22 5 Sergio Goycochea 44 20 17 7 18 6 Antonio Roma 41 22 10 9 19 7 Nery Pumpido 36 14 11 11 13 8 German Burgos 34 21 8 5 18 9 Américo Tesorieri 32 16 10 6 14 10 Luis Islas 30 11 12 7 12

En el predio de la AFA, el arquero del Aston Villa fue visitado por el legendario arquero de la Selección Argentina de 1978, quien le entregó a Dibu su histórica camiseta autografiada.

A través de sus redes sociales, el Pato compartió el momento con el mensaje: «Abrazo de palo a palo, ‘Dibu’!”. El marplatense no tardó en responder, agradeciendo el gesto y reconociendo el legado de su ídolo con un mensaje directo: «Gracias por dejar la vara tan alta Pato».