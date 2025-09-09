SUSCRIBITE
Dibu Martínez puede superar un histórico registro del Pato Fillol en el arco de la Selección Argentina

El arquero marplatense logrará una marca top en el partido de este martes ante Ecuador por las Eliminatorias. Los detalles.

Por Redacción

Dos campeones del mundo en el arco de la Albiceleste: Pato Fillol y Dibu Martínez.

El partido de la Selección Argentina ante Ecuador por las Eliminatorias no será un encuentro más para Emiliano «Dibu» Martínez. El arquero alcanzará su partido número 55 con la camiseta albiceleste, un hito que lo pondrá en una posición histórica y lo dejará por arriba de una leyenda.

Con esta nueva participación, Dibu superará a Ubaldo Matildo «Pato» Fillol (campeón del mundo 1978) como el segundo arquero con más partidos en la historia de la Selección Argentina. Por delante del golero marplatense solo quedará el récord de Sergio «Chiquito» Romero, quien se ubica en la cima con 96 partidos.

El ascenso de Dibu en la tabla histórica es notable. En sus 54 partidos jugados hasta el momento, el arquero ha logrado 40 victorias, 10 empates y solo 4 derrotas. Un dato que resalta su impacto es la impresionante cifra de 38 vallas invictas, muy superior a la de Fillol, quien logró 18 en la misma cantidad de encuentros.

Arqueros con más partidos en la Selección Argentina

#ARQUEROPJGANÓEMPATÓPERDIÓVALLAS INVICTAS
1Sergio Romero9660231347
2Ubaldo Matildo Fillol542916918
3Emiliano Martínez544010438
4Roberto Abbondanzieri492911922
5Sergio Goycochea442017718
6Antonio Roma412210919
7Nery Pumpido3614111113
8German Burgos34218518
9Américo Tesorieri321610614
10Luis Islas301112712

En el predio de la AFA, el arquero del Aston Villa fue visitado por el legendario arquero de la Selección Argentina de 1978, quien le entregó a Dibu su histórica camiseta autografiada.

A través de sus redes sociales, el Pato compartió el momento con el mensaje: «Abrazo de palo a palo, ‘Dibu’!”. El marplatense no tardó en responder, agradeciendo el gesto y reconociendo el legado de su ídolo con un mensaje directo: «Gracias por dejar la vara tan alta Pato».


