El Kun Agüero reveló por qué no regresó a Independiente para retirarse: «Me gustó la idea, pero…»

Sergio Kun Agüero está dentro de la lista de los mejores futbolistas que surgieron de Argentina. Luego de su breve paso por Independiente, brilló en Atlético de Madrid y se convirtió en ídolo absoluto del Manchester City. Pero al llegar a Barcelona tuvo que ponerle punto final a su carrera por un problema cardiaco. En las últimas horas, el Kun reveló los detalles por los que no regresó a vestir la camiseta del Rojo.

Luego de retirarse hace algunos años y al haber mejorado su situación cardiaca, los médicos le explicaron campeón de la Copa América con la Selección Argentina que existía la chance real de poder volver a jugar al fútbol de manera profesional. Tras conocerse el audio que le envió su cardiólogo, los rumores de su vuelta al Rojo se dispararon rápidamente en el mundo del fútbol, que por ese entonces tenía como director técnico a Carlos Tevez, amigo del Kun y compañero en Manchester City.

En diálogo con Urbana Play, Agüero reveló detalles de su frustrada vuelta al conjunto de Avellaneda. “Todo surgió con un audio del cardiólogo, que en realidad, y honestamente, yo vengo haciendo ejercicios, porque le estoy mostrando al cardiólogo mi proceso. Desde que me retiré, luego del sexto mes, empecé a hacer ejercicios para ver cómo estaba del corazón. Venía muy bien todo, y como nunca se detectó un problema, el médico lo que decía es que estaba la posibilidad de volver. Hasta a mí me dejó shockeado«, explicó el goleador.

¿Hay chance de que el Kun Agüero vuelva a jugar en Independiente?



Su respuesta en @perroscalleok: pic.twitter.com/upZIQKuq7p — Urbana Play 104.3 FM (@UrbanaPlayFM) June 17, 2024

Y explicó su conversación con el exentrenador del Rojo: «Antes de eso estaba con Carlitos, porque me llevo bien, y le dije que tenía mi apoyo y que si necesitaba algo del club, porque quería que al club le fuera bien, y porque a Carlitos lo conozco y fue en un momento complicado, cuando todos se hacían los boludos… Era un desafío complicado. Carlitos tuvo las ganas de poder ayudar y a mí eso me gustó. Yo agarré y le dije que lo que necesitara, estaba«.

Además, remarcó cómo se filtró la información de su posible vuelta. «Hay cosas en el club con las que no estoy de acuerdo, pero no solo en Independiente, sino muchas cosas de Argentina. Se me ocurrió ayudarlo con otras cosas. Por ahí con mi nombre, contactos para refuerzos. Ahí empezamos a charlar y le dije por ahí un día iba a entrenar con el equipo y ahí salió todo. Se ve que alguien lo escuchó y se empezó a filtrar”, planteó.

"Sí que me daban ganas de decir 'puedo pensar en jugar últimos partidos en Independiente', decir 'me retiré en Independiente", la respuesta del Kun Agüero a la pregunta de @sofimmartinez. https://t.co/SnrE8KRM0v pic.twitter.com/FIsL0TIN2G — Urbana Play 104.3 FM (@UrbanaPlayFM) June 17, 2024

La frustrada vuelta del Kun Agüero a Independiente: «Me gustó la idea, pero era volver a dejar todo»

Sobre las chances de volver a vestir la camiseta de sus amores, el Kun aseguró que «lo pensé, no es que no lo pensé. Pero tengo que estar, me tenía que preparar 3 ó 4 meses. Me gustó la idea, pero era volver a dejar todo. Cosas que venía haciendo. Era medio complicado. Preferí seguir con esta misma línea«.

Y confesó: «Jugué mucho tiempo al fútbol. Pero sí que me daban ganas de poder jugar los últimos partidos en Independiente, para decir que me retiré jugando en independiente”.