La inédita confesión del Kun Agüero: «Me voy a meter en un club de fútbol»

Este fin de semana, una frase del Kun Agüero generó polémica en las redes sociales. El exjugador del Manchester City aseguró que quiere volver a meterse en el mundo del fútbol pero ahora desde otro rol. Los detalles.

Durante una charla con el streamer Coscu, el Kun reveló que está «pensando que me voy a meter en un club de fútbol como dueño». El máximo ídolo de Manchester City detalló los motivos por los que no sería director técnico y le gustaría meterse de lleno en la gerencia de una institución.

Por el momento, Agüero ya es dueño de un equipo de eSports y también presidente del equipo Kunisports de la Kings League.

El exjugador y el streamer dialogaron mientras observaban una de las finales de NBA entre Boston Celtics y Dallas Mavericks, cuando el reconocido streamer le consultó al Kun si se sentaría en el banco de suplentes de un equipo como entrenador.

Ante esta consulta, Agüero negó esa posibilidad y reveló su nuevo plan para el futuro: «La realidad es que estoy pensando que me voy a meter en un club de fútbol, como dueño».

Además, dio detalles de qué lo motivó a tomar esta decisión: «Así que no voy a decir qué club pero creo que está en camino eso. Me gusta poder administrar, ayudar al club, progresar a armar un buen equipo, un buen staff. Me gusta más poder ver que un club crezca bien, honestamente».

El Kun Agüero explicó cuál es su curioso sueño que quiere cumplir

El exdelantero del Barcelona, que ya se alejó del fútbol, explicó que su principal objetivo hoy pasa por su equipo de deportes electrónicos: KRÜ Esports, creado hace cuatro años y que tiene como socio a Lionel Messi desde hace algunos meses.

“Mi sueño es que KRÜ sea campeón en VALORANT”, planteó el ex Independiente que por el momento pudo verlo ganar torneos regionales, competir en certámenes internacionales y hasta ser top 4 en un Mundial.

Con información de TyC Sports