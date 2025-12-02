Las dudas y bajas de Úbeda y Costas para el clásico en La Bombonera

Este martes, Boca inicia una nueva semana de entrenamientos. El Xeneize tuvo día de descanso tras vencer a Argentinos y ya piensa en Racing. El equipo de Úbeda se enfrentará a la Academia este domingo a partir de las 19.

Desde su llegada al banco, el Sifón ha mantenido una base y no ha realizado grandes modificaciones. Esto también se debe a la buena racha positiva de Boca, que con la victoria frente al Bicho sumó seis triunfos al hilo. Pero el técnico deberá rever varias cuestiones.

El primero será ver en qué condiciones físicas se encuentra Carlos Palacios. El chileno terminó el encuentro con molestias y no se sabe si estará disponible para el clásico. Todo dependerá del desarrollo en los entrenamientos de la semana.

Si sale del equipo, habrían varios nombres para ocupar su lugar. Uno sería Alan Velasco, que se sumó al plantel hace unos días y ya está disponible. También podría ser Ander Herrera, para sumar a un mediocampista que le de más juego en la mitad de la cancha. Además, podría haber cambio de nombres tras un flojo partido en el mediocampo, donde Boca sufrió el dominio de balón de Argentinos.

El Sifón podría meter mano en la delantera. Milton Giménez está en el ojo de la tormenta, luego de flojos desempeños en los últimos partidos. Además, la presencia de Edinson Cavani, que ingresó desde el banco en los últimos tres encuentros, genera incertidumbre en el armado del once titular. Pero en la semana, Úbeda analizará si el uruguayo está en condiciones físicas para jugar desde el arranque.

Las bajas de Racing y el rearmado de Costas

Racing no tiene tiempo para festejos. La Academia derrotó a Tigre por penales y avanzó a las semis del Clausura. El equipo de Gustavo Costas ganó un partido lleno de polémicas, donde sufrió la expulsión de dos piezas claves y la lesión de un importante delantero.

Gabriel Martirena y Santiago Sosa fueron expulsados por el árbitro Merlos en el alargue y no estarán presentes frente a Boca. El reemplazante del lateral será Facundo Mura, que jugará uno de sus últimos partidos con la Academia, ya que todo indica que no renovará su contrato.

Por el capitán, hay varias alternativas: Bruno Zuculini, Alan Forneris o Franco Pardo, que se desempeña como defensor central, pero podría ocupar este lugar en la mitad de la cancha.

A lo largo de la semana se evaluará a Santiago Solari, que se retiró frente a Tigre por una molestia muscular. Quienes regresarían de sus lesiones serían Marcos Rojo y Luciano Vietto, pero ambos formarían parte del banco de suplentes.