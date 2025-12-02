Programación confirmada de las semifinales del Clausura: días y horarios de los clásicos

Este lunes se cerraron los cuartos de final. Con una apasionante definición por penales, Racing derrotó a Tigre y avanzó a las semis. Mas temprano, Gimnasia se hizo fuerte en el estadio Claudio Tapia, y venció sin problemas a Barracas Central.

Con estas dos clasificaciones, ya se armo el cuadro de semifinales. Por un lado, Boca se enfrentará a Racing. El partido se disputará el próximo domingo a partir de las 19 en La Bombonera.

Por la otra llave, Gimnasia será local frente a Estudiantes en una nueva edición del clásico platense. Sorprendentemente, el duelo será el lunes. Desde la AFA comunicaron que se jugará dicho día por pedido de los Organismos de Seguridad, ya que durante el fin de semana se realizarán dos conciertos y una carrera de TC. Comenzará a las 17.

Además, la Liga Profesional recordó que la gran final se jugará el próximo sábado 13 de diciembre a las 21, en el estadio Madre de Ciudades en Santiago del Estero. Este encuentro contará con la participación de las dos hinchadas.

Los regresos de Úbeda y Marcos Rojo

El próximo fin de semana será «clásico» en el futbol argentino. Por un lado, Boca se medirá a Racing en una nueva edición de un clásico que tendrá grandes atractivos. Úbeda y sus dirigidos buscarán meterse a la final y sumar un nuevo título para el xeneize tras más de dos años de sequía.

Justamente el Sifón tiene una historia particular con la Academia. Allí jugó más de 300 partidos en dos etapas, donde pasó de todo: la quiebra y el histórico campeonato de 2001, siendo capitán y titular indiscutido. Los 11 años en Racing le dieron el mote de «Ídolo». Además, en Avellaneda dio sus primeros pasos como DT, primero en Reserva y después con dos interinatos en Primera División.

El regreso de Marcos Rojo a La Boca también es parte del morbo de este partido. El defensor llegó a Racing en agosto después de una polémica salida del Xeneize. Luego de cuatro meses, el central regresará a La Bombonera por primera vez. Se espera que sea parte del banco de suplentes, ya que se está recuperando de un desgarro.

¿El más importante de la historia?

En el otro lado del cuadro, Gimnasia y Estudiantes reeditarán el clásico platense en el Bosque, que será uno o el más importante de la historia.

Ambos equipos llegaron a esta instancia de formas inéditas. El Lobo peleó el descenso durante toda la temporada y en su visita al Monumental comenzó una racha de 5 victorias consecutivas que lo depositaron en semis. Por su parte, el Pincha accedió a la segunda fase en el 8° puesto de la Zona A, donde dependió de varios resultados para clasificar. Ya en los «mata-mata», hizo el «espaldazo» a Central y derrotó a Central Córdoba en un partido lleno de suspicacias.

A lo largo de toda la historia se enfrentaron en 190 partidos: Estudiantes ganó 68, Gimnasia triunfó en 51 y hubo 71 empates. Pero solo se enfrentaron en cuatro cruces de eliminación directa, con dos victorias del Pincha y una del Lobo. La más reciente fue en 2014. En el único mata-mata por un torneo internacional, Estudiantes dejó afuera al rival de toda la vida en la segunda fase de la Copa Sudamericana.

Pero en ninguna ocasión se enfrentaron estando tan cerca de un título. Por eso, para ambas clubes será uno de los más importantes de la historia, ya que uno de los dos se meterá en la definición del título y dejará sin chances a su clásico rival.