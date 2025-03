El Ogro Fabbiani fulminó a Gago tras el triunfo ante Boca: «No me gusta que me falten el respeto»

Newell´s se quedó con un triunfazo ante Boca este domingo por 2-0 y luego del encuentro, el entrenador de la Lepra, Cristian Fabbiani, aseguró que el partido fue «más fácil de lo que esperaba«. Pero en las últimas horas, volvió a referirse al partido y destrozó a Fernando Gago.

Este lunes, el Ogro dialogó en Espn y lanzó una durísima opinión: «No me gusta cuando los entrenadores rivales te sacan mérito. Todavía me quedan cosas de jugador, tengo que mejorar en ese sentido y bajar la espuma. Pero no aceptan que el otro los supere. Cuando el rival te pasa por arriba lo tenés que decir. Hicimos un partido perfecto, jugamos como quisimos».

En ese sentido, el técnico de la Lepra apuntó contra Pintita y aseguró que «no solamente Gago me quitó méritos; otros entrenadores cuando salen derrotados ponen excusas y no me gusta que me falten el respeto cuando se gana como uno quiere. No fue casualidad que ayer ganó Newell’s».

El Ogro Fabbiani destacó el triunfo de Newell´s ante Boca

Con respecto a la victoria, Fabbiani planteó que «fue el partido más importante de todos los que gané en mi carrera, se dio la noche perfecta, con mi mujer y mis hijos presentes. El orden del equipo es fundamental, no hay egos, los chicos hace caso y ayer ganamos también por la gente».

Además, profundizó sobre las características del triunfo y aseguró que «Boca no pateó al arco, defendimos los cuadrados que teníamos que defender, tratamos de que no nos centren y los dos zagueros fueron fundamentales para que Cavani y Giménez no fueran figura».

Y agregó sobre su explicación: «Me cerré por dentro para que jueguen por fuera, sabíamos que Lautaro Blanco tiene uno de los mejores centros del país. Ayer jugé con cuatro delanteros y un enganche y sabía que si le tapábamos las bandas lo íbamos a ganar de esa manera. La tenencia fue 70-30 para Boca, pero si la pelota la tienen los defensores quiere decir que las cosas las estábamos haciendo bien».

Sobre las virtudes del Xeneize, Fabbiani consideró que «cuando no juega el Changuito Ceballos al rival de Boca se le hace más fácil porque pierden el uno contra uno. Yo quería que jugaran para afuera para que no me filtraran pases para Alan Velasco y que mis dos defensores altos despejaran todo».