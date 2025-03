El Ogro Fabbiani se ilusiona en Newell´s: el mensaje que le envió a Lionel Messi

El triunfo de Newell´s ante Boca generó una gran repercusión por el papel fundamental de Cristian Fabbiani en el banco leproso. El entrenador aseguró que el partido fue «más fácil de lo que esperaba«, pero también habló sobre la chance de dirigir a Lionel Messi.

Más allá del análisis del triunfo, el Ogro remarcó que está dirigiendo el cuadro del que es hincha nada menos que Lionel Messi. En este sentido, el entrenador destacó que «en este club jugaron los dos más grandes de la historia», haciendo referencia también a Diego Maradona.

Al momento de imaginar la chance de que la Pulga regrese a Rosario, en Espn le consultaron por la posibilidad de dirigirlo y Fabbiani se animó a soñar: «A Messi le digo que venga cuatro meses nada más, puede hacer una buena dupla con Ever Banega».

El entrenador de la Lepra no oculta su fanatismo por el capitán argentino. En enero de este año ya había planteado que «para mí está arriba de Maradona; lo que él hizo en sus 18 años de carrera en el fútbol es anormal».

El Ogro Fabbiani destrozó a Gago tras el triunfo ante Boca

«No me gusta cuando los entrenadores rivales te sacan mérito. Todavía me quedan cosas de jugador, tengo que mejorar en ese sentido y bajar la espuma. Pero no aceptan que el otro los supere», opinó el entrenador del Rojinegro. Y agregó que «cuando el rival te pasa por arriba lo tenés que decir. Hicimos un partido perfecto, jugamos como quisimos».

Además, el técnico del conjunto rosarino la Lepra apuntó contra Fernando Gago y aseguró que «no solamente Gago me quitó méritos; otros entrenadores cuando salen derrotados ponen excusas y no me gusta que me falten el respeto cuando se gana como uno quiere. No fue casualidad que ayer ganó Newell’s».