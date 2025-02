El Ogro Fabbiani y sus primeros días en Newell’s: «No soy el Manchester City, busco lo básico»

El flamante entrenador de Newell’s Old Boys de Rosario, Cristian Fabbiani, dio sus primeras declaraciones en el cargo y marcó los lineamientos que piensa para su equipo.

«Tenemos que entender la situación, empezar por lo básico, priorizar el orden y trabajar«, aseguró el Ogro que se mostró optimista al decir: «estoy convencido de que vamos a salir adelante».

«El pie que tiene el equipo es muy bueno, el tema es a la hora de la recuperación ser un equipo ordenado», señaló el DT.

El equipo está en una situación compleja después de perder el clásico con Central. Las cinco derrotas en seis fechas le costaron el puesto al técnico anterior, Mariano Soso.

Fabbiani, de buen paso por Deportivo Riestra, compartió su alegría por la chance en la Lepra. «Estoy feliz, la vida me premió con esta oportunidad. Vengo a cumplir un sueño».

Las primeras palabras de Cristian Fabbiani como DT rojinegro 📽️ https://t.co/rCrSVINEiE



¡Vamos, Ogro! 💪🏼 pic.twitter.com/suU1QzSbOQ — Newell’s Old Boys (@Newells) February 20, 2025

El orden como bandera y la comparación con el Manchester City

Además, tuvo una particular manera de decir lo que piensa para su equipo en cuanto al juego. «Creo que el orden gana partidos. No soy el Manchester City, así que busco lo básico y no complicar a mi equipo”.

El entrenador también le dejo un recado a los jugadores. «Van a tener que correr todos. Por más que muchos hablen mal del GPS, mis volantes me tienen que dar 41 o 42 kilómetros”, remarcó.