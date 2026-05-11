Revelaron cómo inició el incendio en Junín de los Andes donde murió un hombre

Un hombre murió en un incendio en Junín de los Andes. Foto: Gentileza Captura FM cordillerana 99.5

Un hombre murió en un incendio en una vivienda en Junín de Los Andes. El hecho fue el domingo por la tarde en barrio Primeros Pobladores.

Se conocieron detalles de la investigación sobre el origen del fuego.

Cómo inició el incendio en Junín de los Andes

Fuentes judiciales dijeron a Diario RÍO NEGRO que no fue un incendio intencional. Según el informe que tiene la Fiscalía de Junín de los Andes, el fuego comenzó en un calefector de la planta baja. Reveló que había un tender con ropa.

Intervino la dirección de Bomberos de Chapelco, que encabeza los trabajos de investigación sobre el origen del siniestro.

Incendio fatal en Junín de los Andes: qué se sabe

Como publicó este medio, el hecho ocurrió cerca de las 16:20 en una propiedad ubicada en la calle 17 de octubre, en el sector 150 Viviendas del barrio Primeros Pobladores.

Las llamas afectaron el 50% de una vivienda de dos plantas, que contaba con una ampliación en la parte trasera del terreno.

Los propios vecinos lograron evacuar a una joven que estaba dentro de la locación.

Tres dotaciones de bomberos trabajaron en el sitio para sofocar las llamas.