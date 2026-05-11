Violencia en el barrio San Lorenzo de Neuquén: disparos, detenidos y un incendio en «represalia»

Una violenta secuencia de hechos sacudió al barrio San Lorenzo de Neuquén durante las últimas horas, dejando como saldo dos personas detenidas, el secuestro de armas, drogas y una vivienda parcialmente incendiada por la reacción de los vecinos. Según informó la fuerza policial, el conflicto escaló a partir de una disputa de «larga data» entre residentes del sector que derivó en un raid delictivo que se extendió desde la madrugada hasta la noche.

El epicentro de la tensión se situó inicialmente en la manzana 58, donde los problemas de convivencia detonaron una serie de ataques armados. La situación fue confirmada por el comisario inspector Rubén Pinchulef, quien detalló que, si bien el incendio de una propiedad se registró durante la noche, el origen de la crisis se remonta a las primeras horas del día.

Una madrugada de furia y disparos

El primer episodio violento ocurrió ayer, entre las 6:30 y las 7:00 de la mañana. En ese momento, un hombre ingresó armado a una vivienda donde un grupo de personas se encontraba compartiendo una reunión social. De acuerdo con el testimonio policial, el agresor irrumpió en el lugar y, sin mediar palabras, le propinó un fuerte culatazo en la cabeza al dueño de casa, provocándole una lesión cortante.

Antes de retirarse, el atacante efectuó al menos cuatro disparos contra la estructura de la vivienda. «El personal policial intervino a las 7:20 y pudo verificar la presencia de plomos deformados y orificios compatibles con arma de fuego», explicó Pinchulef. La inspección ocular en la manzana 58 confirmó la violencia del ataque, aunque en ese momento el sospechoso ya se había dado a la fuga.

Persecución, armas y detención por la tarde

La calma fue solo temporal. Cerca de las 15:00, las denuncias al comando policial se reactivaron. Vecinos alertaron que el mismo sujeto de la mañana merodeaba la zona de las calles Otto Neumann y Venado Tuerto, nuevamente efectuando disparos al aire. Al llegar los efectivos de la comisaría 16, observaron a un hombre con vestimentas negras acompañado por una mujer de 28 años.

Al notar la presencia de los uniformados, el sospechoso intentó descartar las pruebas: arrojó dos armas de fuego hacia el patio de una vivienda e inició una breve huida a pie junto a su acompañante. Sin embargo, ambos fueron rápidamente interceptados y demorados.

Durante el palpado de seguridad, la policía encontró que la mujer portaba un tarro de gas pimienta entre sus ropas y que ambos tenían municiones de diverso calibre en sus bolsillos. El hombre fue identificado como el autor de la agresión matutina en la manzana 58.

El hallazgo de estupefacientes y la reacción vecinal

Mientras los sospechosos permanecían bajo custodia, la investigación se trasladó a la residencia de la mujer, ubicada en calle Rodhe al 1200 aproximadamente, cerca de la intersección con Neumann. Al ingresar a la propiedad, el personal policial se encontró con una sorpresa en el interior: sobre la mesa del comedor había restos de lo que presuntamente era clorhidrato de cocaína y marihuana, además de una réplica de plástico de un arma de fuego y municiones.

Este hallazgo, sumado al historial de conflictos de la pareja detenida, terminó por colmar la paciencia de los residentes del barrio San Lorenzo.

Alrededor de las 16, un grupo de aproximadamente 20 vecinos se congregó frente a la vivienda de calle Rodhe con intenciones claras de incendiarla. «Aparecieron para hacer lo que llamaron ‘justicia por mano propia’ porque ya estaban cansados de la situación», relató el comisario inspector.

La intervención del personal policial fue determinante para evitar la destrucción total del inmueble en ese momento. Los efectivos dialogaron con los manifestantes, solicitándoles que desistieran de su actitud para permitir la realización de los allanamientos y diligencias judiciales pendientes, que incluían el secuestro de los estupefacientes y la búsqueda de más armamento.

Incendio nocturno y diligencias judiciales

La tensión no desapareció. Cerca de las 20:30, aprovechando que la vivienda se encontraba sin sus ocupantes habituales, se inició un foco ígneo en la propiedad. Según las pericias preliminares, autores desconocidos habrían ingresado para prender fuego la estructura.

«El incendio alcanzó el techo de machimbre, pero logró ser sofocado rápidamente por el personal interviniente», confirmó Pinchulef, señalando que los daños fueron parciales y no afectaron la totalidad de la casa. El hecho fue interpretado como una represalia directa por los constantes incidentes protagonizados por la pareja demorada.

En la mañana de hoy, la Justicia ordenó una serie de allanamientos en las viviendas de ambos involucrados para intentar dar con más municiones y elementos que fortalezcan la causa penal. La vivienda de la mujer permanece bajo consigna policial para evitar nuevos ataques de los vecinos, mientras los dos detenidos esperan la formulación de cargos por los abusos de armas, las lesiones y la tenencia de estupefacientes.