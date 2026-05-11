Detuvieron a un joven con 27 dosis de cocaína tras una persecución en Valentina Sur de Neuquén

Un hombre de 25 años terminó bajo custodia policial luego de un insólito episodio frente a la Comisaría 44°. El sujeto intentó escapar, sufrió una descompensación y, mientras era asistido, se le cayeron los envoltorios de droga entre sus pertenencias.

Un comportamiento sospechoso frente a la comisaría

El hecho ocurrió ayer domingo, cerca de las 16:15 horas, en el barrio Valentina Sur de la capital neuquina. Según informaron fuentes policiales, los efectivos de la Comisaría 44° notaron la presencia de un joven en «evidente estado de alteración» justo frente a la dependencia policial.

Al notar que los uniformados se acercaban para identificarlo, el individuo emprendió una veloz huida por las calles aledañas. Sin embargo, la carrera duró poco: a escasos metros, el sospechoso sufrió una descompensación física y cayó tendido en la vía pública.



El hallazgo de la droga: 27 dosis de cocaína

Lo que comenzó como una asistencia preventiva de salud terminó en un procedimiento del Departamento Antinarcóticos. Mientras los policías intentaban calmar al joven, quien mantenía una actitud sumamente agresiva y fuera de control, varios envoltorios de nylon con una sustancia blanca comenzaron a caerse de sus bolsillos.

Debido al estado de exaltación del demorado, fue necesario el trabajo de varios agentes para reducirlo y colocarle sujeciones de seguridad por su propia integridad y la de terceros.



Intervención médica y confirmación de Antinarcóticos

Ante el cuadro clínico que presentaba el joven, se solicitó la presencia del personal del SIEN, quienes lo trasladaron al Hospital Bouquet Roldán para una evaluación médica completa.

En paralelo, los especialistas en narcóticos realizaron las pruebas de rigor con un espectrómetro. Los resultados confirmaron las sospechas de presencia de droga.

En total se secuestraron 27 dosis (envoltorios) de 23 gramos de cocaína lista para ser entregadas.

Consecuencias legales

El joven de 25 años quedó formalmente involucrado en una causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes (N° 23.737). Las autoridades investigan ahora si la sustancia era para consumo personal o si el sujeto se encontraba realizando maniobras de comercialización en la zona al momento de ser divisado por la policía.