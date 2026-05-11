Programa Hogar 2026: requisitos y beneficios del nuevo subsidio para gas envasado

En mayo 2026, el esquema de asistencia para el consumo de gas envasado en Argentina ha dado un giro estructural. Con la finalización del Programa Hogar, la Secretaría de Energía —dependiente del Ministerio de Economía— puso en marcha una nueva línea de subsidios focalizados que abandona el sistema de precios máximos para pasar a un modelo de reintegro directo al consumidor.

Bajo esta nueva modalidad del Programa Hogar, el Estado deja de intervenir en la formación del precio de mercado de la garrafa para centrarse en la devolución de $9.593 por unidad a los usuarios registrados, buscando solucionar los históricos problemas de desabastecimiento y falta de focalización que presentaba el sistema anterior.

Registro de Subsidios Energéticos Focalizados: el paso obligatorio para cobrar el Programa Hogar

Para acceder a este beneficio que sustituye al Programa Hogar, es condición sine qua non que los hogares se encuentren inscriptos en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF). Este padrón permite que la Secretaría de Energía realice cruces de datos automáticos a través del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), garantizando que la asistencia llegue efectivamente a las familias en situación de vulnerabilidad.

La inscripción se mantiene abierta y puede gestionarse a través de la plataforma Mi Argentina o en el sitio oficial de Energía. Es fundamental destacar que el subsidio no es retroactivo: los usuarios solo comenzarán a percibir el reintegro una vez que su declaración jurada haya sido validada por el organismo.

Programa Hogar: cómo funciona el reintegro de $9.593 con BNA+ y MODO

A diferencia del antiguo Programa Hogar, donde el monto se depositaba en la cuenta bancaria de forma fija, el nuevo sistema vincula el beneficio directamente al momento de la compra. Para que el reintegro de casi $10.000 sea efectivo e inmediato, la operación debe realizarse obligatoriamente mediante canales digitales específicos.

Los medios de pago habilitados son:

Billetera BNA+ (Banco Nación) .

. Plataforma MODO (incluyendo todas las entidades bancarias adheridas).

El esquema prevé la cobertura de dos garrafas mensuales durante el período invernal y una unidad durante los meses de mayor temperatura. Al pagar con QR o transferencia desde estas aplicaciones, el sistema reconoce al beneficiario del ReSEF y aplica la devolución en el acto, permitiendo que el Estado subsidie a la persona y no al producto.

Programa Hogar: requisitos de ingresos y condiciones de ANSES para el subsidio

El acceso a esta nueva asistencia está rígidamente segmentado para asegurar la equidad distributiva. Según la información oficial, el tope de ingresos para el grupo familiar se mantiene alineado con los indicadores de ANSES e INDEC, tomando como referencia la Canasta Básica Total (CBT).

Podrán solicitar el subsidio los hogares que cumplan con los siguientes perfiles:

Ingresos limitados: familias cuyos ingresos netos sean inferiores a tres Canastas Básicas Totales (Hogar tipo 2). Población vulnerable: hogares con al menos un integrante que posea el Certificado Único de Discapacidad (CUD) o el Certificado de Vivienda del ReNaBaP. Veteranos de Guerra: titulares de la Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Este cambio de paradigma busca, según fuentes del Ministerio de Economía, garantizar que la garrafa se consiga a precio de mercado en cualquier punto del país, eliminando el faltante de producto que generaban los precios regulados del esquema anterior.