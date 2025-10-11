El plantel de Boca volvió a entrenar después de la muerte de Miguel Ángel Russo

El plantel de Boca retomó los entrenamientos y homenajeó a Russo.(Foto: @BocaJuniors)

El plantel de Boca retomó los entrenamientos hoy después de la muerte de Miguel Ángel Russo. Lo hizo bajo la conducción de Claudio Úbeda que seguirá como entrenador.

Los jugadores y el cuerpo técnico hicieron un minuto de silencio antes de la práctica en memoria del DT que falleció el miércoles y fue velado el jueves en la Bombonera.

«El plantel profesional de Boca Juniors realizó un minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Russo. Gracias por tu ejemplo, tu grandeza y la huella imborrable que dejaste en nosotros. Todo se cura con amor», escribieron en las redes sociales del club.

El Xeneize tenía programada su visita a Barracas Central para hoy por la fecha 12 del torneo clausura pero la AFA reprogramó el partido y aún no se confirmó cuándo se jugará.

De esta manera, Boca volverá a jugar el sábado que viene, 18/10, como local ante Belgrano de Córdoba en la Bombonera donde seguramente se homenajeará a Russo.

La decisión de la dirigencia del club es que Úbeda y el resto del cuerpo técnico que llegó con Russo siga a cargo, al menos hasta finalizar este año.