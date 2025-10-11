El plantel de Boca volvió a entrenar después de la muerte de Miguel Ángel Russo
Los jugadores de Boca regresaron a los entrenamientos después de la muerte de Miguel Ángel Russo. Claudio Úbeda seguirá como entrenador.
El plantel de Boca retomó los entrenamientos hoy después de la muerte de Miguel Ángel Russo. Lo hizo bajo la conducción de Claudio Úbeda que seguirá como entrenador.
Los jugadores y el cuerpo técnico hicieron un minuto de silencio antes de la práctica en memoria del DT que falleció el miércoles y fue velado el jueves en la Bombonera.
«El plantel profesional de Boca Juniors realizó un minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Russo. Gracias por tu ejemplo, tu grandeza y la huella imborrable que dejaste en nosotros. Todo se cura con amor», escribieron en las redes sociales del club.
¡𝐺𝑟𝑎𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠, 𝑀𝑖𝑔𝑢𝑒𝑙! pic.twitter.com/OhxbL0W6QU— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 11, 2025
El Xeneize tenía programada su visita a Barracas Central para hoy por la fecha 12 del torneo clausura pero la AFA reprogramó el partido y aún no se confirmó cuándo se jugará.
De esta manera, Boca volverá a jugar el sábado que viene, 18/10, como local ante Belgrano de Córdoba en la Bombonera donde seguramente se homenajeará a Russo.
La decisión de la dirigencia del club es que Úbeda y el resto del cuerpo técnico que llegó con Russo siga a cargo, al menos hasta finalizar este año.
