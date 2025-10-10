El gol más emotivo: Nacho Russo festejó contra Newell’s y se lo dedicó a Miguel Ángel

Nacho Russo metió un gol y se lo dedicó a su papá Miguel Ángel. (Foto: FBaires)

En un momento muy emotivo, Ignacio Russo metió un gol contra Newell’s a dos días de la muerte de su papá Miguel Ángel y se lo dedicó en el festejo.

El delantero de Tigre puso el 1 a 0 y no pudo contener las lágrimas en una celebración muy emocionante. También se lo vio conmovido en el minuto de silencio.

El Ogro Fabbiani, técnico de Newell’s, le dio un afectuoso saludo antes del encuentro. El DT también despidió a Russo esta semana en sus redes sociales y reconoció que fue el que lo subió a primera en Lanús.

¡¡EL MEJOR HOMENAJE DE TODOS!! Gol de Nacho Russo ante Newell's y emoción del delantero de Tigre.



📺 #ESPN pic.twitter.com/CDj9sNrDAN — SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2025

A los pocos minutos, Newell’s lo empató con un gol del juvenil Facundo Guch tras una gran jugada de Luciano Herrera.