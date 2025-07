El polémico posteo de Marcos Rojo mientras mientras busca salir de Boca

En un nuevo ciclo de Miguel Russo como entrenador de Boca, uno de los jugadores que se vio afectado en las decisiones del DT es Marcos Rojo, quien no será tenido en cuenta y está en búsqueda de encontrar una salida. Ahora, el ex Manchester United realizó un posteo en redes que generaron polémica.

El experimentado defensor es pretendido por Estudiantes y ante la espera de una salida, se entrena separado del resto del plantel.

Rojo, que supo ser capitán del Xeneize, publicó dos fotos en sus historias de Instagram mientras realiza ejercicios por su cuenta el predio de Boca. Sin embargo, lo que llamó la atención fueron las letras de las canciones que eligió para acompañar las postales.

El llamativo posteo de Rojo.

«Pero estoy haciendo lo que me hace feliz y lo que me duele a mí me da poder. Tengo a mami tranquila, la mente tranquila y la mala vibra not found», fue la que acompañó la primera imagen con el tema Ahora y Siempre de Quevedo.

El segundo posteo de Rojo.

Pero además, lanzó otra foto de su entrenamiento que musicalizó otra canción polémica: «Sin la ayuda de ustedes yo progresé. Cuando me bendicen no puede ser. Dios me bendice, pero Lucifer está buscando que yo pierda la fe. Los míos preguntándome qué hay que hacer, las babys llamando, lo quieren hacer. Me celan porque como yo quieren ser y no pueden ni volviendo a nacer». Así dice el tema Cuando Me Ven, de Mike Towers, con la que musicalizó la segunda.

Si bien no incluyó mensajes para un destinatario directo para el mensaje, lo cierto es que causó revuelo en redes.

Qué dijo Verón sobre la posible llegada de Marcos Rojo a Estudiantes

El presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, confirmó que habló con el zaguero de Boca Marcos Rojo, quien lo llamó para regresar al Pincha.

Sin embargo, la Brujita adelantó que «tiene que aclarar cuestiones con el hincha». Luego de los rumores que se generaron tras la noticia, el mandatario aclaró que «tuve una conversación con Marcos. Encima comparto un grupo, campeones de Copa Libertadores. Conmigo no es personal, no es el problema».