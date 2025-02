El Pulpo Lencina se fue de La Amistad y asumió Fernando Fernández: «Es un lindo desafío»

Luego de dos años en el cargo, Jorge Lencina dejó de ser el técnico de La Amistad que se movió rápido y confirmó a Fernando Fernández como reemplazo, una cara conocida en la institución.

El Pulpo asumió a comienzos del 2023 y tuvo un destacado 2024 con el bicampeonato en la Liga Confluencia. Además llegó a la final patagónica del Regional Amateur en la que cayó con la CAI de Comodoro Rivadavia. En primera instancia, iba a seguir este año pero no acordó su continuidad y buscaron otro rumbo.

Fernando Fernández llevaba un tiempo alejado del fútbol y vuelve al club donde fue jugador y también entrenador después de tres años. A mediados de 2024 estuvo cerca de arreglar como DT en Deportivo Roca pero no llegó a un acuerdo.

«Me llamaron de urgencia, con el apuro de ya arranca el torneo. Surgió mi nombre por mi paso como jugador y técnico del club. Después de estar un poco alejado del fútbol y de la liga, me surgió la posibilidad y la acepté porque conozco al club. Es una linda posibilidad para mí y un lindo desafío para afrontar», destacó Fernández en diálogo con Río Negro.

«No estaba esperando una propuesta así. Antes del último Regional tuve reuniones con gente de Roca pero hubo cosas que no me cerraron. En el último tiempo tuve más ofertas para volver a jugar que para dirigir», reconoció el DT de 39 años.

«No era algo que tenía en los planes. Pero en La Amistad nunca me han soltado la mano las veces que necesité algo tanto Carlos Roja (presidente) como su hermano Hugo, siempre me han apoyado, me han dado una mano en muchas cuestiones entonces me parecía que en este momento de urgencia para el club podía aportar lo mío«, agregó.

Sobre el hecho de agarrar a un equipo bicampeón, Fernández comentó: «La vara quedó alta, no es poca cosa ganar dos ligas seguidas. El nuevo formato del torneo que va a ser largo, todos contra todos, creo que va a ser más lindo, muy competitivo desde la primera fecha. Buscaremos reivindicar lo que hicieron el año pasado». La Amistad debutará como local este domingo ante Pillmatún.

Por qué se fue Lencina y el balance de su paso por el club

(Foto: Matías Subat)

El Pulpo Lencina se fue de La Amistad cuando todo parecía indicar que iba a continuar en el cargo. «Habíamos hablado para continuar con el proyecto. Por ahí no hubo un entendimiento, esperé que se comuniquen para cerrar más que nada la parte económica y no lo hicieron, ahí tomé la decisión de no seguir», aseguró el DT en diálogo con Río Negro.

«Cuando terminó el Regional me tomé unos días, veníamos de casi un año seguido de competencia, sin parar. Yo había dado mi palabra de que iba a continuar pero faltaba arreglar lo económico y lo organizativo respecto al plantel y refuerzos. Agradezco que me hayan dado trabajo estos dos años, me permitieron crecer en mi carrera, me llevó muchas amistades», agregó.

«Hemos hecho un gran trabajo, quiero realzar lo que han hecho los jugadores. El último año fue un año espectacular, donde se consiguieron los dos torneos y en uno fuimos campeones invictos. Dejamos una buena base de jugadores con muchos juveniles«, valoró.

Sobre la participación en el Regional Amateur, repasó: «El equipo tuvo una entrega extraordinaria, se entregaron al máximo. Los que no viven del fútbol se brindaron a la par de los que vinieron de refuerzos. Cuando quedamos afuera les dije que tenían que estar tranquilos, nos podíamos mirar a la cara sabiendo que dejamos todo».

Lencina contó que recibió algunas propuestas para dirigir pero aún no definió su futuro. «Tuve llamados pero no me quiero apresurar, voy a ver que es lo mejor para mí».