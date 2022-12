El Ruso Homann y un reconocimiento en Cipolletti que «vale más que un ascenso»

Uno de los mejores futbolistas que ha dado la región en su historia sigue vigente pese a que ya no juega más. La influencia de Henry Héctor Homann en Cipolletti es constante y así ocurrió en el regreso al césped natural en 2021, proyecto que encabezó y que tuvo grandes resultados porque se concretó un anhelo colectivo de la comunidad albinegra.

El club reconoció al Ruso y a varios jugadores importantes que la institución tuvo en su historia, poniendo los nombres de los ídolos en las habitaciones de la pensión del club, como reconocimiento a las trayectorias.

“Es muy emotivo y me llena de alegría y orgullo. Estuve mucho tiempo ahí adentro del albergue con los jugadores de aquella época, me acuerdo que me gustaba ir ahí y pasar mi tiempo. Me tocó vivirla como jugador, con tantas anécdotas allí y que quede mi nombre a mí me llena de satisfacción por todo lo que me reconocen los hinchas de Cipo. Al club lo llevo en el corazón y que te nombren y te recuerden de esa manera no tiene precio. Vale más que un ascenso y el primer gol que hice en Primera”. Las palabras de Homann a RÍO NEGRO son sinceras y reflejan el vínculo fuertísimo que tiene con Cipolletti.

La última campaña fue mala y el equipo se salvó del descenso en la penúltima fecha. Pocas personas conocen el día a día del club como el Ruso y consultado por lo que ocurrió deportivamente en 2022 expresó: “Fue un año muy malo en lo deportivo. Se terminó festejando el no descender, que si lo analizás es tristísimo porque Cipo tiene que pelear para ascender”.

Uno de los grandes problemas que tuvo el Albinegro fue la gestión del plantel. “Hubo muchos jugadores que se fueron a mitad de camino por distintas razones, hace años que no pasaba eso en el club y Cipolletti terminó con un plantel de 12 profesionales y los chicos del club”, dijo Homann al respecto.

“Hay que armar algo bueno y competitivo para este año que viene y que no se repita lo de este último campeonato”, agregó.

Además, Cipolletti milita en una categoría durísima como el Federal A. En el año que se fue, fueron 34 participantes con un solo ascenso disponible dividido en dos zonas de 17 equipos.

“No me entra en la cabeza que haya un solo ascenso en el Federal A, es una carnicería, nadie te asegura nada. Podés ser el mejor, pero tenés una tarde mala y te quedas afuera, no hay ninguna ventaja”, opinó el Ruso.

“Creo que a la gente AFA no le interesa el Federal A, no saben lo que es jugar en el interior del país, todo lo que cuesta para un premio muy pobre”, señaló.

Henry seguirá vinculado al club como siempre más allá del rol que ocupe. Lo hizo como jugador, referente y también como entrenador. “Siempre estoy, estuve con la cancha que estuvimos resembrando, agregamos metros de panes para renovar un poco el piso. Estoy con la cancha”, aseguró De alguna u otra manera, aunque no sea dirigente ni tenga intención de serlo, el Ruso siempre está para Cipolletti.