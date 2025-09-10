El tremendo elogio de Gustavo Alfaro a un jugador de River: «Ese tipo de jugadores necesitamos»

Paraguay aseguró su clasificación a la novena Copa del Mundo de su historia y cerró las Eliminatorias Sudamericanas con un gran triunfo por la mínima ante Perú en Lima. Pero luego de la victoria, Gustavo Alfaro sorprendió al referirse a uno de los últimos refuerzos de River que, justamente, fue la figura de la Albirroja.

El entrenador salió a bancar a Matías Galarza, flamante incorporación del Millonario en el último mercado de pases y con algunas dudas desde los hinchas: «El nivel de exigencia del público de River es muy alto».

Desde su llegada al conjunto de Núñez, el volante de 23 años disputó ocho encuentros, y su nivel fue de mayor a menor. Esto generó los cuestionamientos de los hinchas y hasta la pérdida de terreno en la consideración de Marcelo Gallardo.

«A veces, los equipos grandes son como los cuchillos de doble filo, te puede dar a favor o te puede dar en contra», planteó en defensa de Galarza. A su vez, deslizó una crítica al club de Núñez y a su entrenador: «Mati, prácticamente, con dos o tres días en River, salió y lo tiraron a la cancha. River está en un proceso de reconstrucción y un proceso de construcción de formas».

Matías Galarza, el goleador de Paraguay.

En ese sentido, dejó en claro que «el nivel de exigencia del público de River es muy alto, y de pronto a Mati le hicieron sentir personalmente, no sé por qué, el rigor de ese tipo de cosas. La verdad, que yo le dije: ‘Mirá, Mati, que estás en la Selección de Paraguay. Y en la Selección de Paraguay, para mí vos sos un valor agregado’. En la selección siempre rindió, desde su debut con Bolivia hasta hoy».

La banca de Gustavo Alfaro a Matías Galarza

“Mati es especial: puede jugar de titular y hacerlo bien, o entrar desde el banco y darte soluciones. Muchos jugadores tardan en entrar en ritmo, pero él no. Vive el partido con tanta intensidad desde afuera que cuando entra, ya está en la dinámica. Lo ves en el banco gesticulando como si estuviera en la cancha. Y cuando entra, da continuidad a eso. Ese tipo de jugadores son los que necesitamos», concluyó el entrenador en conferencia de prensa.