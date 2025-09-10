Venezuela se quedó sin Mundial: la decisión del Bocha Batista que lo puso en el centro de las críticas

Venezuela se quedó en la puerta de una chance histórica al no clasificar al repechaje para el Mundial 2026 y el principal apuntado fue el entrenador, Fernando Bocha Batista.

La Vinotinto perdió 6 a 3 con Colombia como local y Bolivia lo superó en el séptimo puesto de la tabla al vencer a Brasil. La expectativa era grande ya que es una selección que nunca jugó un Mundial.

Lo que más molestó del técnico argentino fue su postura luego de la derrota. El DT no aceptó preguntas en la conferencia de prensa y dio un breve discurso.

«Es un momento muy duro, difícil en lo personal y en el plano futbolístico. Lo intentábamos, estábamos atrás de un sueño que no pudo ser. Simplemente, en estos momentos es difícil. Ahora tenemos que hacer mucho análisis para tener más tranquilos los días venideros. Le quiero pedir disculpas al pueblo venezolano por el sueño que teníamos junto a estos jugadores de poder clasificar al repechaje. Agradezco al grupo que lo intentó hasta la última fecha», expresó.

"LO INTENTAMOS: DISCULPAS AL PUEBLO VENEZOLANO. BUENAS NOCHES A TODOS…" el dolor de Fernando Batista tras quedarse sin chances de disputar la Copa del Mundo. pic.twitter.com/wMWwnKJNEh — SportsCenter (@SC_ESPN) September 10, 2025

«Estoy acá por el respeto hacia ustedes que siempre me han tratado bien y hemos tenido buena relación, solamente quería decirles eso. Les pido disculpas porque hoy no estoy para hacer un intercambio de preguntas. Lo intentamos, llegamos hasta el final, no se pudo dar. Buenas noches a todos», concluyó el entrenador de la mayor de Venezuela en marzo de 2023.

En la Eliminatoria, Venezuela ganó 4 partidos, empató 6 y perdió 8. El equipo perdió terreno durante la competencia ya que estuvo apenas 4 de las 18 fechas fuera de la zona de clasificación o repechaje. De la segunda a la octava jornada se mantuvo entre los 6 primeros, lo que despertó una gran ilusión en el país.

Las críticas al Bocha Batista en Venezuela

Su actitud en la conferencia de prensa, le valió las duras críticas de la prensa de Venezuela. «No me lo puedo creer, aquí debería dar la cara señor Bocha Batista y responder las preguntas de los medios venezolanos que estuvieron durante todo el ciclo mundialista. Esto no se puede permitir, es una falta de respeto», sentenciaron en la transmisión.

Los señalamientos fueron mayoría entre los periodistas y los hinchas que se manifestaron en las redes sociales. Muchos pidieron por la renuncia del DT.