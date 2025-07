El tremendo elogio de Marcelo Gallardo para un jugador de River: «Te da una energía diferente»

Marcelo Gallardo habló con en conferencia de prensa después de la goleada de River por 4-0 ante Instituto en Córdoba. El Muñeco reconoció que más allá del triunfo holgado, el inicio fue complicado y valoró la efectividad que están teniendo en ataque en este inicio del torneo Clausura de la Liga Profesional. Además, destacó el nivel de uno de sus dirigidos.

“Destacar que en el fútbol argentino no es fácil ganar”, comenzó Gallardo y reconoció: “Si bien hoy ganamos por una clara diferencia, no fue fácil en el inicio. Nos costó acomodarnos en el partido”.

Además, planteó que “vamos a ir creciendo como equipo con el correr de los partidos, recién arranca el torneo y la soltura se va viendo”. En ese sentido, el Muñeco aseguró que está “contento” con la conformación de plantel y destacó que “no es un problema” tener muchos jugadores.

“Problema no. Son alternativas, no problemas. La carrera de los futbolistas no es lineal, tiene altibajos, y esas alternativas nos da que el que esté bien va a jugar. La competencia es buenísima para mí y el equipo. Que haya una competencia buena entre ellos”, remarcó.

Marcelo Gallardo llenó de elogios a Maxi Salas en River

Antes de finalizar, el DT destacó que “estamos siendo muy efectivos, tenemos siete goles en dos partidos, en el inicio del torneo anterior nos costaba convertir. Es bueno”. Y elogió a Maxi Salas: “Te da una energía diferente, que es lo que necesitábamos. Se puede mover por todo el frente de ataque. Lo bueno que pudo adaptar rápido”.