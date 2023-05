En España dan por caído el pase de Messi al Barcelona y lo vinculan a otro club

Pasan los días y, aunque la salida de Lionel Messi de PSG es un hecho, su llegada al Barcelona está lejos de concretarse más allá del deseo del capitán de la Selección Argentina.

El rosarino quiere tomar una decisión en los próximos días y el club catalán aún no pudo resolver los aspectos financieros relacionados a la regla del «fair-play» que impone un tope salarial.

Para eso, el Barça debe reducir considerablemente sus gastos y desprenderse de varios jugadores del plantel. El ajuste no es sencillo y aunque Messi pueda ver con buenos ojos el regreso hoy parece muy difícil que ocurra.

Ante este panorama, la única oferta concreta acorde a la figura del «10» es la del Al-Hilal de Arabia Saudita. El jugador tiene un acuerdo comercial con el país asiático que facilitaría las negociaciones.

Leo Messi va a tomar una decisión en los próximos días.



No depende de que él quiera o no quiera esperar por Barcelona. Hoy Barcelona no da garantías porque en el medio tiene que vender jugadores, reducir costos, la aprobación de La Liga y aún así inscribir a otros jugadores. Eso… pic.twitter.com/DSeGljmFTq