En un polémico fallo de Conmebol, Independiente quedó afuera de la Copa Sudamericana

En un fallo muy polémico de Conmebol, Independiente quedó descalificado de la Copa Sudamericana y la Universidad de Chile pasó a cuartos de final luego de los incidentes en Avellaneda.

El ente sudamericano falló en contra del Rojo y lo dejó afuera. Lo llamativo es que no castigó de igual manera al equipo chileno que inició los desmanes en el estadio Libertadores de América.

Además, el club argentino deberá jugar a puertas cerradas sus próximos siete partidos como local en competencias de Conmebol y tampoco podrá llevar hinchas a los siete encuentros que tenga como visitante.

Lo mismo corre para U de Chile que no tendrá público en la próxima instancia contra Alianza Lima. Además, hay una multa de 250.000 dólares para Independiente y de 150.000 para los chilenos.

Se especulaba también con que lo priven de jugar próximas competencias. Eso finalmente no pasó y la descalificación es solo para esta edición, más allá de la suspensión del público.

El partido de vuelta en cancha de Independiente fue el 20 de agosto pasado. Luego de que la U gane 1 a 0 la ida en Chile, el partido fue suspendido cuando iba 1 a 1. Luego, se decidió que sea cancelado y no se reanude.

Los hinchas visitantes comenzaron los incidentes arrojando butacas y proyectiles desde la tribuna. Integrantes de la barrabrava del Rojo respondieron con un ataque salvaje que, a posteriori, condenó las chances de seguir en la Copa.

Por lo que se desprende de la resolución, Conmebol castigó a Independiente por ser el club local y lo responsabilizó por los problemas organizativos.