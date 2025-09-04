Marcos Rojo se pierde la serie con Vélez por la Copa Libertadores

Marcos Rojo llegó a Racing para jugar la Copa Libertadores pero se perderá la serie completa de cuartos de final contra Vélez.

Le dieron dos fechas de suspensión por su expulsión desde el banco de suplentes en la vuelta de octavos ante Peñarol y recién podría estar disponible para una eventual llave de semifinales.

El defensor no pudo ser inscripto en el torneo local por llegar libre de Boca con el mercado de pases cerrado. Por lo tanto, su próximo partido podría ser el de cuartos de final de la Copa Argentina contra River, con fecha a confirmar. Se jugaría a principios de octubre.

Marcos Rojo tuvo sus primeros minutos en el cierre del partido de ida ante Peñarol. Luego, fue titular en el cruce de vuelta con sentimientos encontrados.

Tuvo una buena actuación y convirtió un gol de cabeza que fue anulado por falta mediante el VAR. Cuando salió, el árbitro Wilmar Roldán lo echó desde el banco de suplentes por protestar.

Lo mismo le pasó a Bruno Zuculini pero en su caso lo sancionaron por una sola fecha por lo que estará disponible para la vuelta.

La ida contra Vélez por los cuartos de final de la Copa Libertadores será el martes 16 de septiembre en Liniers y la revancha será una semana más tarde en el Cilindro de Avellaneda. El que avance se cruzará con el ganador de Estudiantes – Flamengo.