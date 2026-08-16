En vivo: Cipolletti empata con Kimberley por la zona campeonato del Federal A

Cipolletti es uno de los punteros del grupo en el Federal A. (Foto: Cecilia Maletti)

Por la cuarta fecha de la zona campeonato del Federal A, Cipolletti empata 0 a 0 con Kimberley en Mar del Plata con la intención de seguir en lo más alto del grupo.

El local fue superior en la primera mitad y Cipo se salvó de no irse en desventaja al descanso. El Albinegro buscó a partir de algún contraataque pero le costó agarrar la pelota. La única que tuvo fue en un tiro libre de Leandro Vella que rozó el travesaño y salió por arriba.

El capitán de Kimberley, Ever Ullúa, tuvo las más claras de su equipo. Primero con un cabezazo por arriba y después con un zurdazo abajo que tapó con grandes reflejos Facundo Crespo. Luego se lo perdió Santiago Castillo en el rebote.

Crespo también tapó un tiro libre de Franco Mañas en el tiempo de descuento. El Albinegro se llenó de amarillas en el primer tiempo. Vieron la tarjeta Gonzalo Lucero, Luciano Gutiérrez, Leandro Vella y Nahuel Luna. Todas fueron correctas por parte del árbitro, Marcos Liuzzi.

El Albinegro es puntero junto a Olimpo con 7 puntos después de dos triunfos como local y un empate como visitante. Los marplatenses vienen de tener fecha libre y, con una derrota y una victoria, están 6° con 3 puntos.

Para este encuentro, Cipo no podrá contar con Marcos Pérez que llegó a la quinta amarilla. En su lugar ingresó Luciano Gutiérrez. También entraron Leandro Vella y Brandon Obregón por Nehuén García y Nicolás Peralta, respecto al once que venció a Argentino de Monte Maíz el último miércoles en La Visera.

Cipolletti forma con: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Cristian González, Víctor Manchafico, Gonzalo Lucero; Luciano Gutiérrez, Leandro Vella, Brandon Obregón, Andrés Almirón, Maximiliano López y Nahuel Luna.

Kimberley salió con: Nicolás Báez; Tomás Loscalso, Máximo Masino, Hernán Sosa, Franco Mañas; Laureano Tello, Mauricio Miori, Jonathan Zárate, Facundo Russo; Ever Ullúa y Santiago Castillo.