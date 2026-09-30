Federal A: se confirmó el árbitro para Cipolletti – Sol de América de Formosa en La Visera

Marcos Liuzzi será el árbitro del partido de Cipolletti ante Sol de América. (Foto: El Miércoles Digital)

Cipolletti recibirá a Sol de América de Formosa en La Visera de Cemento el domingo por la vuelta de cuartos de final por el primer ascenso del Federal A y hoy salió la programación que confirmó el árbitro y el horario.

Como ya era de público conocimiento, el encuentro se disputará el domingo a las 11 de la mañana. El horario es porque a la tarde será el desfile cívico por el aniversario de la ciudad que es el sábado pero se celebra al día siguiente.

La ida en Formosa fue con triunfo 1 a 0 para Sol de América pero la ventaja deportiva es favorable al Albinegro. De esta manera, si el equipo rionegrino gana por cualquier resultado, clasificará a semifinales. Si empata o pierde quedará afuera y jugará los playoffs por el segundo ascenso.

El árbitro del partido será Marcos Liuzzi, oriundo de Ayacucho, que cuenta con un largo historial de actuaciones polémicas en la categoría.

A Cipo lo dirigió dos veces, la primera en 2024 en un empate 1-1 con Olimpo en Bahía Blanca. La última fue en la fase campeonato, en la derrota 3-1 ante Kimberley en Mar del Plata. En ese encuentro, cobró un penal para el local y se trató de una infracción clara.

A Sol de América lo dirigó en ocho oportunidades con cinco triunfos para los formoseños y tres empates. Le cobró cuatro penales a favor a ninguno en contra.

El partido estará televisado por Fox Sports. Cipolletti espera tener la mejor recaudación del año con una Visera llena. Ya vendió cerca de mil entradas en la preventa promocional. Los valores son de $60.000 la platea y $45.000 la popular. Para damas, menores y jubilados, el monto es de $25.000.