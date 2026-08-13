El Club Cipolletti lanzó una colecta para costear el viaje en avión a Salta por el Federal A

Cipolletti vive un gran presente en el Federal A y está puntero en su grupo de la zona campeonato junto a Olimpo. Cerrará esta fase como visitante ante Juventud Antoniana en Salta, un viaje de más de 2.000 kilómetros.

La idea de la dirigencia es hacer el viaje en avión para favorecer la logística del plantel y evitar el desgaste de trasladarse en colectivo, lo que demandaría más de un día entero.

Para poder solventar el viaje, el club lanzó una colecta para que los hinchas puedan hacer un aporte voluntario que ayude a cubrir los gastos.

El partido se jugaría el viernes 18 de septiembre por la última fecha de la zona campeonato en la que Cipo busca terminar entre los cuatro primeros para clasificar a los cuartos de final por el primer ascenso.

Juventud Antoniana fue el mejor quinto de las zonas de 9 equipos y le tocó quedar emparejado con clubes muy lejanos geográficamente.

Otros equipos como Alvarado y Villa Mitre también hicieron colectas para viajar a Salta. Cipo tuvo la mala fortuna de que le toque ese cruce como visitante. La parte positiva es que le salió en la última fecha de la fase lo que le dio tiempo para juntar los fondos y organizar el traslado.

En el comunicado en el que informaron la iniciativa, desde el Albinegro dijeron que la idea es que el equipo llegue «descansado, preparado y listo para competir».

«Socios, hinchas, familias, amigos, comercios y empresas que quieran acompañar al equipo: cada aporte nos acerca un poco más», destacaron.

El alias para transferir es albinegro.cipo. Además, aclararon que «no se pedirán colaboraciones por WhatsApp ni con tarjetas de crédito. La única manera es a través de ese ALIAS que pertenece al Club Cipolletti».