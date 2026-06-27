En vivo: Cipolletti ya visita a FADEP en Mendoza por el Federal A

Cipolletti viene de ganarle a Rincón y está puntero. (Foto: Oscar Livera)

Cipolletti ya visita a FADEP de Mendoza por la fecha 15 del Federal A en la que el Albinegro buscará seguir puntero en la zona 3 y dar un paso más rumbo a la clasificación.

Cipo viene de ganarle a Deportivo Rincón en La Visera y es líder del grupo. Lleva tres victorias seguidas de local y tres derrotas al hilo como visitante, en dos campañas contrapuestas.

Para este encuentro, Fabián Enríquez realizó dos cambios. Volvió Yago Piro, que cumplió la fecha de suspensión por la expulsión con Costa Brava.

También se metió Federico Acevedo, que había sido suplente el domingo pasado. Los que salieron fueron Brandon Obregón y Andrés Domínguez, que están en el banco.

De esta manera, Cipolletti forma con: Facundo Crespo; Yago Piro, Víctor Manchafico, Benjamín García, Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Gonzalo Lucero, Maximiliano López; Sebastián Jeldres y Federico Acevedo.