Pasos a Chile | Habilitan Pino Hachado, pero piden circular con extrema precaución por nieve y hielo este sábado 27 de junio
Vialidad Nacional actualizó el parte informativo sobre los pasos fronterizos a Chile y anunció la apertura de Pino Hachado tras permanecer cerrado durante unas horas. Conocé los cruces ubicados en Neuquén que estarán abiertos.
Vialidad Nacional había informado el cierre preventivo del paso internacional Pino Hachado este sábado 27 de junio. El organismo indicó en el parte del mediodía que la decisión se tomó debido a los riesgos que podrían correr los conductores al transitar por la zona. Cerca de las 14, habilitaron el paso pero con precaución.
Pino Hachado: el comunicado oficial
De acuerdo con el último reporte emitido este sábado, se habilitó el tránsito por el cruce fronterizo aunque recomendaron extremar los cuidados.
Vialidad Nacional detalló que el camino se encuentra con presencia de hielo y nieve sobre la calzada producto de la nevada.
Asimismo se advirtió sobre la presencia de animales sueltos en la zona y el riesgo de caída de piedras a la altura del kilómetro 48.
Qué pasos a Chile están habilitados este sábado 27 de junio
Los pasos a Chile desde Neuquén que están habilitados son los siguientes:
- Cardenal Samoré (Ruta 231): Habilitado. Es la principal alternativa ante el cierre de otros pasos. Horario de atención: 08:00 a 19:00. Se exige portación obligatoria de cadenas.
- Mamuil Malal (Ruta 60): Habilitado. Opera en horario de invierno, usualmente de 08:00 a 18:00. Se recomienda circular con precaución por sectores con barro.
- Hua Hum (Ruta 48): Habilitado. El servicio se normalizó tras los inconvenientes eléctricos de principios de semana. Horario: 09:00 a 20:00. Recordá que este paso incluye un tramo en balsa.
- Icalma (Ruta 13): Habilitado. Transitable con precaución por posibles sectores con hielo. Horario: 08:00 a 19:00 (egreso) y hasta las 17:00 (ingreso a Chile).
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