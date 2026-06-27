Pasos a Chile | Habilitan Pino Hachado, pero piden circular con extrema precaución por nieve y hielo este sábado 27 de junio

Vialidad Nacional había informado el cierre preventivo del paso internacional Pino Hachado este sábado 27 de junio. El organismo indicó en el parte del mediodía que la decisión se tomó debido a los riesgos que podrían correr los conductores al transitar por la zona. Cerca de las 14, habilitaron el paso pero con precaución.

Pino Hachado: el comunicado oficial

De acuerdo con el último reporte emitido este sábado, se habilitó el tránsito por el cruce fronterizo aunque recomendaron extremar los cuidados.

Vialidad Nacional detalló que el camino se encuentra con presencia de hielo y nieve sobre la calzada producto de la nevada.

Asimismo se advirtió sobre la presencia de animales sueltos en la zona y el riesgo de caída de piedras a la altura del kilómetro 48.

Qué pasos a Chile están habilitados este sábado 27 de junio

Los pasos a Chile desde Neuquén que están habilitados son los siguientes: