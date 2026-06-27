ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Servicios

Atención si viajás por Ruta 22: un camión dañó un semáforo en Regina y piden circular con precaución

La Municipalidad lanzó un comunicado donde informó que las reparaciones se concretarán el próximo lunes.

Redacción

Por Redacción

La Municipalidad de Regina lanzó una advertencia para conductores y transeúntes debido a que se dañó un semáforo ubicado sobre la Ruta 22 que comunica el sur de la ciudad con la zona centro.

Precaución en la Ruta 22, en Regina: el tramo afectado

Según la información brindada, el sector afectado es la intersección de la calle España con la Ruta Nacional. En ese sector se encuentra un semáforo que fue impactado por un camión.

A raíz de esta situación la parte superior de la señalización dejó de funcionar, aunque el Ejecutivo resaltó que el «semáforo inferior y el decrementador continúan funcionando con normalidad». De igual manera, solicitaron a quienes circulan por la Ruta 22, en sentido este-oeste, «extremar las medidas de precaución».

Por otra parte, informaron que el personal de tránsito realizará la reparación el próximo lunes ya que «es necesario reemplazar el cabezal afectado».


Temas

Regina

Río Negro

Ruta 22

La Municipalidad de Regina lanzó una advertencia para conductores y transeúntes debido a que se dañó un semáforo ubicado sobre la Ruta 22 que comunica el sur de la ciudad con la zona centro.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén