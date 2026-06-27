Neuquén suma estacionamiento medido en las colectoras de la Avenida Mosconi: las cuadras que se incorporan desde el 29 de junio

Neuquén amplía los sectores con estacionamiento medido. Esta vez sumará cuadras sobre las colectoras de la Avenida Mosconi, también conocida como ExRuta 22. Desde el Municipio informaron que el servicio comenzará a funcionar desde el lunes 29 de junio.

Nuevas cuadras con estacionamiento medido en Neuquén

Mediante un comunicado, el Ejecutivo informó que la próxima semana se establecerá finalmente la ampliación del Sistema de Estacionamiento Medido en los nuevos sectores que rodean a la Avenida Mosconi.

La ampliación se enmarca en las medidas del ordenamiento vehicular implementadas durante el desarrollo de la obra. La incorporación, dispuesta en el Decreto Municipal N.º 584/26, alcanza a los siguientes sectores:

Margen norte de Teodoro Planas, entre Gatica y Onésimo Leguizamón.

Margen norte de Félix San Martín, entre Bahía Blanca y Saturnino Torres.

Margen sur de Juan Julián Lastra, entre Gatica y Onésimo Leguizamón.

Margen sur de Eugenio Perticone, entre Bahía Blanca y Saturnino Torres.

El Municipio informó que el servicio funcionará de lunes a viernes, de 8 a 20, bajo el régimen especial vigente para las zonas afectadas por la obra, con una permanencia máxima de dos horas por vehículo.