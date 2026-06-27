Plottier suspendió las fotomultas: el Ejecutivo deberá pedir la nulidad del sistema a la Justicia

El Concejo Deliberante de Plottier aprobó por unanimidad el jueves la ordenanza para suspender el sistema de fotomultas en la localidad. La iniciativa fue impulsada por concejales del Bloque Comunidad.

El Ejecutivo local deberá iniciar las acciones judiciales correspondientes para solicitar la nulidad del decreto que implementó el sistema y del contrato con la empresa FLUXA S.A.

Fotomultas en Plottier: qué estableció el Deliberante

La ordenanza determinó la lesividad del sistema al interés público y dispuso la suspensión inmediata de la generación de infracciones, sus notificaciones y las gestiones de cobro hasta se establezca una resolución judicial.

A principios de este año, vecinos de la localidad habían realizado reclamos acerca de los montos de las multas que rondaron entre los $400.000, mientras que otras llegaron a valores cercanos a los $600.000.

La norma determinó también que cualquier sistema de control electrónico en el futuro deberá implementarse mediante licitación pública y con autorización del Concejo Deliberante.

La presidente del cuerpo legislativo, Claudia Namuncurá, aseguró que avanzaron con una norma para resguardar los intereses de los vecinos y del municipio, y que la Justicia determinará la validez de los actos administrativos cuestionados.

“Esta ordenanza busca garantizar la transparencia y el respeto por los procedimientos administrativos. Debe implementarse dentro del marco legal y con reglas claras para todos”, sostuvo.

En esa línea, remarcó que la medida no busca eliminar los controles viales electrónicos, sino garantizar la participación del Concejo Deliberante en su futura implementación y asegurar la transparencia del proceso mediante una licitación pública.

Finalmente, señaló que el objetivo es brindar seguridad jurídica, fortalecer las instituciones y asegurar que las políticas públicas vinculadas al tránsito se desarrollen con el debido respaldo legal.