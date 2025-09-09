Cómo le fue a la Selección Argentina sin Lionel Messi en las Eliminatorias

La Selección Argentina cierra su participación en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 frente a Ecuador, como visitante en Guayaquil, este martes desde las 20. La particularidad de este encuentro es que no contará con Lionel Messi, su capitán y máximo referente. ¿Cómo le fue al combinado nacional sin la Pulga en partidos oficiales?

El astro rosarino, que regresó a Inter Miami en una decisión tomada con Lionel Scaloni para descansar tras su doblete ante Venezuela el jueves pasado, no jugará ante la Tri. Este será el sexto partido en el que ausenta en esta clasificación: el último había sido en la goleada por 4-1 a Brasil en el Monumental. En los otros encuentros, Argentina cosechó tres triunfos y una derrota (contra Colombia en Barranquilla).

El antecedente de la Selección Argentina sin Lionel Messi

En total, la Selección Argentina disputó 21 partidos oficiales sin Lionel Messi. Consiguió 11 triunfos, 5 empates y 5 derrotas, con una efectividad del 60.3 por ciento.

Las caídas fueron todas por Eliminatorias: 3-2 ante Uruguay (como visitante en 2013), 2-0 con Ecuador (como local en 2015), 1-0 contra Paraguay (en Córdoba en 2016), 2-0 frente a Bolivia (en La Paz en 2017) y por 2-1 ante Colombia (en 2024 en Barranquilla).

Luego de la emotiva noche en el Monumental, Leo informó que regresaba a Miami y no viajaba a Ecuador. «Hablé con Leo (Scaloni). Decidió que descanse. Vengo de una lesión. Si bien ya estoy bien, preferimos evitar que viaje y tener que jugar otro partido, para prepararme para lo que viene, que es importante. Nos jugamos la MLS, es un objetivo. Espero estar bien», confirmó