Entró por un lesionado, lo sacaron y terminó llorando en Independiente: la curiosa decisión del entrenador

Este domingo, Independiente igualó sin goles ante Argentinos Juniors en el Libertadores de América por la decimoquinta fecha de la Liga Profesional. El Rojo no logra mostrar su mejor fútbol y Julio Vaccari comienza a perder la paciencia en el banco de suplentes. En este caso, el apuntado fue Jhonny Quiñónez.

El volante ecuatoriano había ingresado a los once minutos de la primera parte ante la lesión de Federico Vera, pero a los 13 del complemento salió reemplazado y fue silbado por los hinchas. Por esta situación, no pudo contener sus lágrimas en el banco de suplentes.

Quiñónez jugó solo 47 minutos en el empate ante el Bicho, tuvo un error en la salida que le podría haber costado la derrota al Rojo y Vaccari no le gustó nada, por lo que rápidamente lo reemplazo y en su lugar, ingresó Santiago Hidalgo.

❌ Las LÁGRIMAS de Jhonny Quiñónez luego de ser REEMPLAZADO a los 14' del 2T, habiendo INGRESADO EN EL PRIMER TIEMPO.pic.twitter.com/wv7LDAZsyL — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 22, 2024

Al llegar al banco de los suplentes, el volante rompió en llanto por padecer un gran periodo de irregularidad. Desde su llegada en enero de 2024, no cumplió las altas expectativas que se esperaban de él: ni con Carlos Tevez, su primer entrenador, ni ahora, con Vaccari, que apuntó contra su rendimiento al sacarlo del campo.

Qué había dicho Carlos Tévez sobre la situación de Quiñóñez en Independiente

“Están ensañados con Quiñónez y está bien si me quieren pegar a mí por Quiñónez, lo voy a seguir poniendo. Que me sigan criticando, no pasa absolutamente nada. Yo soy absolutamente responsable”, había asegurado, el Apache sobre el volante en su momento cuando era uno de los principales apuntados.

En este contexto, el ecuatoriano perdió el puedo y este domingo Vaccari le había dado una chance inmejorable para meterse en la consideración del cuerpo técnico. Sin embargo, el volante la desaprovechó y los hinchas lo despidieron con una gran silbatina.